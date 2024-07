Comparte

Nicolás Copano, reconocido periodista y comunicador, ha vuelto a encender la polémica al reiterar sus críticas hacia el fallecido comediante Claudio Reyes.

Sus declaraciones han generado un intenso debate sobre la ética de hablar mal de los muertos.

En su reciente podcast “Turno“, Copano abordó la controversia surgida tras sus comentarios iniciales sobre Reyes.

El periodista había calificado al actor como “basura humana“, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

“¿Quién quería ser amigo de esa basura humana? Era una mala persona”, fueron las palabras originales de Copano que desataron la polémica. Lejos de retractarse, el comunicador ha decidido profundizar en sus argumentos.

Las nuevas palabras de Nicolás Copano contra Claudio Reyes

Copano cuestionó la tradición de hablar bien de los fallecidos. “En Chile se dice que todos los muertos son buenos, eso es lo primero. El día en que yo me muera, van a hablar puras cosas buenas”, afirmó.

El periodista enfatizó que su crítica va más allá de las posturas políticas de Reyes. “Yo quiero hablar de la condición humana del señor Reyes, que no tiene que ver con su condición política”, explicó Copano.

Una de las principales críticas de Copano hacia Reyes se centra en su actitud como padre. Según el comunicador, Reyes se jactaba de ser un “papito corazón”, lo que considera una falta de conexión con la humanidad.

“Claudio Reyes, más allá de cualquier cosa, a mí me parece que estaba escaso de conexión con la humanidad, desde el punto de vista que en sus entrevistas se vanagloriaba de ser papito corazón”, manifestó.

Copano también abordó las controversias políticas de Reyes, quien había defendido a los violadores de Derechos Humanos. Junto a esto, también recordó que hizo declaraciones transfóbicas y difundió noticias falsas.

“Yo creo que no da para convivir cuando defiendes figuras violadoras de DDHH como Álvaro Corbalán”, argumentó Copano. También criticó la difusión de noticias falsas sobre la alcaldesa Irací Hassler.

El comunicador defendió su derecho a expresar estas opiniones, cuestionando la idea de que no se debe hablar mal de los muertos. “Eso de que no hablemos de la persona que no está, está basado sólo en la superstición”, afirmó.

Copano hizo hincapié en que su juicio sobre Reyes no se basa únicamente en diferencias políticas. Mencionó que en su canal de YouTube, Yamila Reyna tiene un programa (Haciendo Match) y envió condolencias por la muerte del intérprete de Charly Badulaque.

Al final de su intervención, Copano se mantuvo firme en su postura. “Humanamente, me parece que el adjetivo que planteé no está lejos”, concluyó, refiriéndose a su descripción original de Reyes.

