La carrera televisiva de Yamila Reyna hace un tiempo dio un giro inesperado. Tras brillar como animadora en TVN, la argentina sorprendió al público al abandonar el canal.

Recientemente, Reyna rompió el silencio sobre su salida. En una reveladora entrevista con el programa “Sígueme” de TV+, la actriz compartió detalles inéditos de su decisión.

“No, yo no tengo nada que hacer como panelista en este matinal”, declaró Reyna sin rodeos. Esta afirmación desveló que fue ella quien rechazó continuar en la estación estatal.

De acuerdo a sus palabras, la propuesta de TVN no se alineaba con sus aspiraciones profesionales. Reyna sostuvo que aspiraba a mantener su rol como animadora, reemplazando a María Luisa Godoy cuando fuera necesario.

La postura de Yamila Reyna

“Yo no quería entrar como panelista”, enfatizó la artista. Reyna sentía que no había espacio para ella en ese papel y que no se ajustaba a su perfil profesional.

La actriz dejó claro que no es de los rostros que necesitan estar constantemente en pantalla. Su enfoque se centra en aportar valor y desempeñar un papel significativo.

“Para rellenar un asiento, yo no estoy”, afirmó Reyna con determinación. Esta frase resume su postura ante ofertas que no se alinean con sus metas profesionales.

Cabe destacar que Yamila Reyna trabajó en TVN durante tres años durante tres años, donde realizó su debut como animadora de televisión en “Buenos Días a Todos”.