El renombrado cantante de reggaetón, Don Omar, ha conmovido a sus fans con revelaciones íntimas sobre su reciente batalla contra el cáncer.

Hace algunas semanas, Don Omar sorprendió a sus seguidores en Instagram al anunciar su diagnóstico de cáncer.

El artista detalló que se encontraba en tratamiento, manteniendo una actitud positiva frente a su recuperación.

Posteriormente, el cantante informó sobre una cirugía exitosa que marcó un punto de inflexión en su lucha contra la enfermedad. Sin embargo, hasta ahora, los detalles sobre su condición habían sido escasos.

Los nuevos detalles que compartió Don Omar sobre su lucha contra el cáncer

En una reciente entrevista con el “Show de Piolín” en YouTube, Don Omar finalmente se sinceró sobre su experiencia.

“Sentí miedo, pero sentí paz en algún momento”, confesó el artista. Esta declaración captura la complejidad de emociones que enfrentan muchos pacientes de cáncer, oscilando entre la ansiedad y la aceptación.

Don Omar profundizó en la naturaleza de sus temores: “Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”.

El artista no se limitó a hablar sobre sus miedos. También compartió cómo encontró fortaleza en su fe durante los momentos más difíciles de su tratamiento.

En un momento particularmente conmovedor, el cantante recordó una conversación íntima con Dios. “Sabes qué yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía”, compartió.

El artista concluyó su testimonio con una poderosa declaración de fe: “Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea”.

Aquí puedes revisar la entrevista: