Comparte

El programa “Al piano con Lucho” se convirtió en escenario de un momento inesperado. Luis Jara, el reconocido animador, experimentó una montaña rusa emocional gracias a un chiste negro del comediante Jorge Alis.

La entrevista comenzó con un tono serio y emotivo. Alis empezó a compartir una historia personal sobre su padre fallecido, capturando la atención de Jara y la audiencia.

“A mí me pasó con mi papá, pasó que se murió mi viejo, y me puse a buscar una foto con él en mi celular, y no tenía ninguna foto con él…”, comenzó Alis, con voz entrecortada.

El ambiente se tornó sombrío mientras el comediante continuaba su relato. Jara, por su parte, escuchaba atentamente la que parecía ser una emotiva historia.

Sin embargo, la narrativa dio un giro inesperado. Alis, fiel a su estilo humorístico, transformó la historia en un chiste negro que dejó a todos boquiabiertos.

“No tengo ninguna foto de mi viejo porque tenía Párkinson, y salían todas movidas, o sea, hacíamos buenos boomerangs con él”, soltó el argentino, rompiendo la tensión del momento.

La reacción de Luis Jara al oscuro chiste de Jorge Alis

La reacción de Jara fue instantánea. El animador, que segundos antes estaba al borde de las lágrimas, estalló en una carcajada.

El contraste entre la seriedad inicial y el desenlace humorístico creó un momento único en televisión. Jara, visiblemente sorprendido, intentaba recuperar la compostura.

“No te lo voy a perdonar nunca hueón (sic), me tenías en el suelo”, exclamó Jara entre risas, evidenciando la mezcla de diversión y shock que experimentaba.

El animador, conocido por su profesionalismo, admitió sentirse avergonzado por su reacción. “De verdad esto es peor que lo de Robbie Williams, he pasado vergüenzas y esto”, añadió.

La mención de Robbie Williams hizo referencia a otra entrevista memorable de Jara. Este nuevo incidente se sumaba a su lista de momentos inolvidables en televisión.

Aquí puedes revisar el momento: