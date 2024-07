Comparte

Continúan las polémicas en torno al reality “Gran Hermano” y esta vez la protagonista es Camila Power.

Todo esto, porque la actriz ha estado en el ojo de la polémica luego de su cercanía con Sebastián Ramírez, puesto que ella se muestra como un activista feminista.

Bajo ese contexto, su madre y psicóloga, Leslie Power, compartió un video en sus redes sociales, desentendiéndose de las actitudes de su pupila.

Asimismo, dejó en claro que no comparte la idea de los realities, puesto que capitalizan con el ser humano.

“Soy Leslie Power, psicóloga clínica con 28 años de experiencia, activista y facilitadora de Círculos de Mujeres. Hace 21 años, fui la primera psicóloga en Chile en trabajar en realities, seleccionando y acompañando a los participantes. Conozco el formato televisivo en profundidad, y en palabras concretas, no me gusta porque no es un lugar de cuidado”, comenzó diciendo.

Asimismo, añadió “capitalizar la exposición de la intimidad es contrario a la salud mental, opinión ampliamente conversada con mi familia, y que además es conocida en redes sociales y prensa”.

“Soy madre desde los 22 años y acompañó a mis hijos 24/7, como casi el 50% de nuestro país, constituyendo un hogar monomarental”, añadió.

Tras ello, explicó que Camila ya es grande y que no viven juntas “mi hija Camila Gómez Power, de casi 27 años, toma decisiones independientes de nuestra vida familiar. Vive hace varios años fuera del hogar materno, y algunas de esas decisiones no me involucran ni representan, como tampoco a mis otros hijos”.

“Jamás alentaría a alguien, menos a un hijo o hija, a entrar a un reality show”, aseguró.

Finalmente, recalcó su postura sobre estos programas de telerrealidad y acusó que capitalizan con las emociones de las personas.

Revisa el comunicado de la mamá de la jugadora de GH