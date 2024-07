Comparte

Daniela Aránguiz, conocida panelista de farándula, ha desatado una tormenta mediática con sus recientes declaraciones sobre Camila Andrade, ex miss Chile.

La controversia surgió a raíz de la participación de Francisco Kaminski en el reality “Gran Hermano 2”.

Durante la emisión del programa “Sígueme” de TV+, Aránguiz no escatimó palabras para criticar la actitud de Andrade en el reality. La panelista cuestionó duramente el comportamiento de la ex miss Chile.

El meollo del asunto radica en la relación que Andrade inició con Kaminski cuando este aún estaba casado con Carla Jara. Este hecho ha sido el detonante de una serie de acusaciones por parte de Aránguiz.

Las duras palabras de Daniela Aránguiz contra Camila Andrade

“Me sorprende la gente, que es fácil de engañar”, comenzó Aránguiz, conocida por su franqueza. “Lo que más odio de las personas es el cinismo y el victimismo”, añadió, dejando clara su postura.

La panelista no se contuvo al expresar su incredulidad ante la reacción del público. “No puedo creer que la gente le crea el cuento de víctima y la actuación que está haciendo Camila Andrade”, manifestó visiblemente molesta.

Aránguiz continuó su crítica, describiendo detalladamente lo que considera una actuación por parte de Andrade. “Esta actuación de pobrecita, de llorar, porque se le nota que se está aguantando la respiración”, señaló.

La panelista cuestionó el discurso de Andrade, calificándolo de poco creíble. “Empieza con esos discursos de que yo fui la víctima de esta situación, pero ‘luché por el amor de un hombre casado’, ese discurso no te lo cree ni tu mamá”, afirmó contundentemente.

¿Camila Andrade se había involucrado en otras relaciones?

Pero las acusaciones de Aránguiz no se limitaron al caso de Kaminski. La panelista aseguró tener información sobre otros episodios similares en el pasado de Andrade.

“Si esta fuera la primera vez, Camila Andrade, que tú te metes en una relación de amante, te creería”, expresó Aránguiz. Sin embargo, añadió: “Pero tengo una lista de todos los hombres, con nombre y apellido, que tú te has metido en la relación”.

La panelista mencionó varios nombres, incluyendo a Federico Koch, Ignacio Casale y Carlos Lund, ex esposo de Carolina Bastías.

También hizo referencia a dos hombres desconocidos, identificando a uno como Juan Carlos y al otro como un dentista.

Aránguiz aclaró que algunos de los involucrados no son figuras públicas. “Algunas son personas que no son conocidas y no los voy a involucrar en este mundo”, explicó. “Por respeto a sus señoras, porque algunos de ellos se quedaron con su señora”, sostuvo.