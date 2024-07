Comparte

Katty Kowaleczko contó detalles de la historia de amor con su parjea, Rodolfo Pérez.

La actriz será una de las participantes del capítulo de La Divina Comida que se emitirá esta noche, junto al cantante Uriel Romero, la alcaldesa Irací Hassler y Remigio Remedy. En este contexto, se le consultó si “¿estás enamorada?”, a lo cual respondió tajantemente: “sí, absolutamente”.

Posteriormente, contó detalles del inicio de la relación en 1999. “Estuvimos juntos y de repente nos dio la tontera de ‘no me comprenden’, ‘me siento sola’. Estábamos muy llenos de pega y todo… y nos separamos. No terminamos en mala, así como ‘te odio’. No hubo una revancha, no hubo mala onda, (sino que) mucha pena”, especificó.

“Por los niños nos seguíamos viendo cada vez que venía al continente. (Porque) él se fue a trabajar a Isla de Pascua”.

La historia de amor de Katty Kowaleczko

“Después de 10 años nos dimos cuenta de que estábamos puro perdiendo el tiempo. Pensé: ‘Pero si lo extraño, lo echo de menos y lo quiero, ¿qué estoy leseando ‘buscando el amor?’”, reconoció la actriz.

En este escenario, la alcaldesa de Santiago le consultó si en ese tiempo tuvieron otras relaciones, lo cual fue respondido afirmativamente. “¿Sabes qué? Conversando una vez con Rodolfo dijimos: ‘pucha, ha pasado harta agua bajo el puente’ (…) Pero señalé ‘eso no es importante, no me acuerdo’”, puntualizó.

“Lo importante hoy en mi vida es él, nuestro futuro y lo que estamos haciendo ahora… y es para siempre, estamos absolutamente convencidos”, cerró Katty Kowaleczko sobre su historia de amor.