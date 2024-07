Comparte

En un reciente episodio del podcast “Tenemos que hablar“, conducido por Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, la invitada Pamela Díaz generó controversia al aconsejar a Martina Araneda sobre su sueño de participar en realities.

El debate familiar salió a la luz cuando Rafael Araneda aprovechó la presencia de Pamela para pedir su opinión. “Oye, Pamela, ¿qué hacemos con esta niñita que le encantan los realities? Tú, que has sido la realities”, preguntó el conductor.

Martina, sin rodeos, expresó su frustración: “Yo iría feliz, pero no me dejan. No tengo el apoyo de estos dos”.

El directo consejo de Pamela Díaz

Pamela Díaz, conocida por su franqueza, cuestionó inmediatamente: “¿Hasta qué edad se tiene que pedir permiso?”.

Rafael Araneda respondió tajante: “Hasta que los padres se mueran hay que pedir permiso”. Sin embargo, sus hijos rápidamente lo corrigieron, recordando un acuerdo previo: “Quedamos que era mientras vivamos bajo el mismo techo”, aclaró Florencia.

Aprovechando esta apertura, Pamela Díaz ofreció un consejo audaz a Martina: “Ándate de esta casa. Si te vas a ir, te internas en un reality, vas a llegar a la final”.

La Fiera continuó su consejo con humor: “Y no vas a saber nada de tus papás, que te vean en la tele”. Luego, agregó con más seriedad: “Te vas directo al reality y ahí vas a ver qué pasa, si tus papás tienen razón o no tienen razón”.

La postura de la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

Martina, mostrando madurez, reconoció los argumentos de sus padres: “Tienen razón de que es complicado, que hay que saber manejarlo y todo”.

Sin embargo, cuestionó: “Pero yo creo que si ellos son del mundo de la tele, deberían dejarme de más fácil, que la gente que no es del mundo de la tele”.

Rafael Araneda defendió su posición: “Por lo mismo, porque conozco la tele”. Pero Martina contraargumentó: “Deberían enseñarme a hacerlo bien, no decirme que no lo haga”.

Marcela Vacarezza, por su parte, intervino para expresar su preocupación: “Es distinto un programa de televisión a un reality, porque uno te puede decir ciertas cosas, pero estando encerrado ya se olvida todo”.

La psicóloga profundizó en sus temores: “Te saca lo peor de ti”. Argumentó que las características personales de Martina, como su tendencia a llorar, podrían ser explotadas negativamente en un reality.

Pamela Díaz, sin embargo, defendió a Martina: “No te va a sacar lo peor, si esta no es lesa tampoco”.

La Fiera compartió su propia experiencia, mencionando que aunque ha tenido conflictos en realities, esto no refleja su comportamiento en la vida real.

