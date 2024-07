Comparte

Como es sabido, Fran Maira y Valentina Torres, más conocida como Guarén, eran mejores amigas hasta de llegar al mundo de los realities.

En tanto, cada una ingresó a un encierro, “Gran Hermano” y “Tierra Brava”, y desde ahí se alejaron.

Respecto a las razones, ninguna quiso profundizar, pero se reencontraron en “¿Ganar o servir?”, donde recientemente tuvieron una íntima conversación.

Al comienzo, Fran le hizo saber a la influencer lo mal que se sintió con su distanciamiento “para mí, se quebró algo, porque siento que en una relación las cosas se cultivan, se nutren y tú la dejaste de lado”.

“Mis códigos son muy claros, entonces no puedo hacer como si nada pasara. No puedo volver a ser mejores amigas, cuando hubo un daño”, recalcó Fran.

Tras ello, insistió “todas esas cosas que me dijiste, porque las pensabas, no las voy a decir acá, no sé si te acordai, pero me dijiste cosas muy fuertes”.

Frente a ello, Guarén hizo un mea culpa y le pidió disculpas “yo no lo demuestro, en verdad, pero me duele. Perdón porque hayas pasado por eso o te hayas sentido así, nunca fue mi intención. Me equivoqué”.

“No tiene nada de malo aceptar de que te sentiste mal por mi lado, de que te sentiste que no fui buena amiga. Siento que por primera vez me equivoqué en algo contigo y destruyó algo que me duele demasiado”, cerró en medio de lágrimas.