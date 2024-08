Comparte

En el reciente capítulo de “Gran Hermano”, Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, se robó gran parte del protagonismo.

Todo esto, porque la venezolana hizo uso de la primera nominación espontánea, es decir, que tiene más votos.

En tanto, fue hasta el confesionario y le entregó los primeros tres votos a Felipe Thompson.

“Al principio creí en él, pero luego ha sido un poco falso y mentiroso. No creo nada de lo que es él, se une a nosotros para sacar información, anda pendiente de todo”, explicó Chama.

Tras ello, le dio los últimos dos votos a Yuyuniz Navas y argumentó “no me siento cómoda con ella en el equipo, es una persona que siempre anda buscando un problema, no tiene respeto, siento que me ha buscado mucho, queriendo provocarme. La he ignorado y siento que es una persona que cree que se merece un respeto, del cual ella no da”.

Asimismo, agregó “no piensa en los demás, habiendo un lavaplatos que es para lavar los platos, ella está escupiendo ahí su saliva cuando se despierta, me parece asqueroso, con cero educación, cuando lo hace me da náuseas y yo no puedo convivir con una persona así”.

Cabe recordar que, la espontánea es una herramienta que solo puede usar un jugador en la semana y esta les da la facultad de tener más votos, puesto que normalmente solo tiene dos para una persona y uno para otra.