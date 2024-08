Comparte

Como es sabido, este miércoles Sebastián Ramírez renunció sorpresivamente al reality “Gran Hermano”.

Respecto a las razones, el chico reality no entregó mayores detalles, pero existen varias teorías.

En tanto, la expanelista de “la casa más famosa del mundo”, Fran García-Huidobro opinó sobre su salida en su Instagram.

Cabe recordar que, Ramírez fue sancionado por sus tratos violentos en la casa y quedó en placa de nominación y no tenía posibilidades de ser salvado.

“Hoy día grabamos “Di la verdad Rosa”, con la Ingrid e hicimos un capítulo sobre reality. Y justo llego a mi casa y me entero por redes sociales que Sebastián Ramírez renunció”, comenzó diciendo la “dama de hierro”.

Tras ello, recordó “les quiero hacer un pequeño ayuda memoria. El año pasado, las dos veces que fue a placa, renunció. No quiso someterse a la votación popular, prefirió salir antes”.

“Esa es la única explicación que me parece, no sé si buena, pero lógica. Él no quiere someterse al escrutinio público”, agregó.

“Entonces lo nominan a placa y se va. ¿Esperaban algo distinto ustedes? Yo, no”, concluyó la comunicadora.