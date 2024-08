Comparte

En un emotivo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Fran Maira y Valentina “Guarén” Torres protagonizaron una sincera y tensa conversación.

Las examigas finalmente abordaron los problemas que las distanciaron, revelando detalles sorprendentes de su relación.

La conversación inició cuando Fran se acercó a Valentina, buscando aclarar las cosas. Aunque no mencionaron explícitamente el problema, sus palabras dejaron entrever la profundidad del conflicto que las separó.

Fran expresó su decepción inicial: “Cuando entraste a ‘Tierra Brava’ estaba demasiado feliz por ti, te pensé mucho. Pero cuando saliste me sentí súper decepcionada, me dejaste de hablar, desapareciste”.

Por su parte, “Guarén” reconoció sus errores y ofreció disculpas. “Ahí me equivoqué yo, y te pido perdón de todo corazón. Me pasé tres mil pueblos, y nunca encontré el momento para hablarte”, admitió.

La conversación reveló que la fama y los cambios en la vida de Valentina tras “Tierra Brava” influyeron en su distanciamiento. Fran señaló: “Fue la fama, la nueva vida, las nuevas juntas”.

Un punto crucial en la discusión fue el incidente con Pamela Díaz. Fran relató: “Hubo una humillación de ella en mi cara. No me conoce, no puedes juzgar a una persona que no me conoce”.

La reacción de Valentina ante este incidente decepcionó a Fran. “Si hubiera sido al revés yo soy capaz de matar a alguien por ti”, expresó Maira.

“Guarén” intentó explicar su cambio de actitud: “Siempre fui súper comunicativa, muy de expresarme y de piel, pero todo ese tacto se me fue al salir del reality, no sé por qué”.

Fran, sin embargo, fue clara sobre el impacto de estas acciones: “Por más que yo te ame, y seas el amor de mi vida, aquí se quebró algo”.

La conversación tomó un giro emocional cuando Valentina rompió en llanto. “Realmente me duele. Y perdón porque hayas pasado esas cosas y porque te hayas sentido así, nunca fue mi intención”, expresó entre lágrimas.

A pesar del dolor, Fran mostró disposición a reconciliarse: “A pesar de todo, voy a estar para ti siempre, y me encantaría darte otra oportunidad si se da”.

El momento culminó con un abrazo entre las examigas, simbolizando el inicio de una posible reconciliación.