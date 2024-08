Comparte

Cristián Sánchez reveló que intentó romper su relación con Diana Bolocco.

En una emotiva conversación en el programa “De Tú a Tú”, Cristián Sánchez y Diana Bolocco compartieron anécdotas y detalles íntimos sobre su relación.

Cristián, entrevistado por Martín Cárcamo, habló sobre cómo conoció a Diana mientras trabajaba en televisión. Aunque al principio no le caía bien, pronto cambió de opinión al conocerla mejor. Recordó con cariño el momento en que decidió que quería estar con ella para siempre, describiéndolo como “algo mágico”​​.

Durante la entrevista, Diana Bolocco recordó con humor y afecto la primera vez que Cristián intentó romper con ella. Este episodio ocurrió tras tres semanas de relación, mientras él estaba de viaje con amigos. Sin embargo, después de una conversación telefónica con Diana, decidieron seguir juntos, y hoy forman una de las parejas más queridas de la televisión chilena​.

“Me tenía chato. qué más argumento que eso. La había conocido recién, habíamos empezado a salir y me fui al sur con unos amigos”. En ese viaje, Diana lo llamaba todo el tiempo. Tras el décimo llamado, Cristián Sánchez intentó terminar con Diana Bolocco. Sin embargo, la animadora le dejó en claro que, de tomar la decisión, no habría vuelta atrás. “Me tuvo así media hora y yo quería volver a la joda con mis amigos, y por cansancio le dije: ‘ya, OK, sigamos’. Y seguimos hasta el día de hoy, por cansancio”, bromeó el comunicador.

Además, la pareja contó cómo Cristián le pidió matrimonio en dos ocasiones: una de manera casual en la calle y otra de forma más elaborada, durante un viaje a Europa en compañía de la familia Bolocco​​.

Finalmente, abordaron temas más serios como la depresión que sufrió Cristián en un momento de su vida, donde Diana reconoció que no fue el mejor apoyo, pero juntos lograron superar esa difícil etapa.