Gran Hermano ya tendría reemplazante para Sebastián Ramírez

En un inesperado giro de eventos, Sebastián Ramírez decidió abandonar la casa de Gran Hermano después de una serie de conflictos y sanciones; y el reality ya tendría reemplazante. El polémico participante, conocido por su temperamento, fue enviado directamente a la placa de eliminación tras una acalorada pelea con Manuel Napoli.

En el capítulo emitido este miércoles, Ramírez manifestó su descontento con las medidas disciplinarias impuestas. “Aprendan hue… fomes (…) me encapsularon, soy de otro planeta, nadie me entiende, dale color, sácame de acá”, expresó. Visiblemente molesto, pidió su mochila y anunció su salida, criticando a otras participantes. “Ellas pueden put…, la ‘Chama’ me denigró como hombre, que era un cochino, que era asqueroso”.

La salida de Sebastián Ramírez no solo generó un gran impacto dentro de la casa, sino que también catapultó el rating del programa a su mejor nivel desde el estreno.

En medio de esta controversia, el sitio El Filtrador reveló que Angélica Sepúlveda estaría “casi lista” para ingresar a la “casa más famosa del mundo” como reemplazo de Ramírez. Sepúlveda, conocida por su participación en Tierra Brava de Canal 13 y ganadora de Granjeras, tiene una reputación de ser una figura fuerte y controvertida.

La “Fierecilla de Yungay” abandonó su participación en Tierra Brava tras una intensa discusión con Fran Undurraga, lo que ha generado grandes expectativas sobre su posible ingreso a Gran Hermano. Distintas fuentes han confirmado que su participación en el reality de CHV estaría “casi cerrada”.

La llegada de Angélica Sepúlveda podría aportar un nuevo dinamismo al programa, atrayendo más audiencia y aumentando el rating de Gran Hermano. Se espera que su incorporación sea anunciada oficialmente en los próximos días.