Comparte

La modelo y presentadora argentina Vanesa Borghi se encuentra en la recta final de su embarazo.

A través de sus redes sociales, compartió un conmovedor mensaje sobre esta especial etapa de su vida.

Borghi, quien espera su primer hijo junto a su pareja Carlos Garcés, publicó una tierna imagen en Instagram. En ella, luce orgullosa su pancita de ocho meses, acompañada de una profunda reflexión.

“Ya son ocho meses”, escribió la futura mamá. “Te amamos demasiado gordito, pronto estarás con nosotros, ansiamos ver tu carita, saber cómo eres”, expresó con emoción.

Sin embargo, Vanesa no ocultó sus inquietudes. “Por mi parte, también existen muchos miedos, ansiedad, incertidumbre”, confesó abiertamente a sus seguidores.

La reflexión de Vanesa Borghi sobre su embarazo

La modelo profundizó en sus sentimientos. “Es otra etapa y si bien es algo que soñamos como papás, es un cambio grande en la pareja, en el trabajo”, explicó.

Además, Borghi reconoció los desafíos que enfrenta. “Muchas veces implica soltar, tratar de no controlar todo (cosa que se me hace muy difícil), porque no se puede…”, admitió.

A pesar de sus temores, Vanesa ofreció palabras de aliento a otras futuras madres. “Sentir miedo como madre es normal, pero trata de apoyarte en familiares, amigos”, aconsejó.

La presentadora enfatizó la importancia del apoyo. “Recuerda que no tienes que hacerlo todo sola”, añadió, buscando conectar con otras mujeres en su situación.

Finalmente, Borghi invitó a sus seguidoras a compartir sus experiencias. “¿Sentiste miedos en el embarazo y cuando nació tu bebé?“, preguntó, generando una conversación en torno a la maternidad.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: