El reconocido comunicador y fotógrafo Jordi Castell sorprendió a la audiencia del podcast “Dale Color” de Eugenia Lemos.

Como primer invitado masculino del programa, Castell compartió revelaciones impactantes sobre su relación con la moda y cómo esta surgió de experiencias difíciles en su juventud.

Castell, conocido por su estilo distintivo, atribuye su pasión por la moda a una infancia marcada por el bullying. “Siempre fui muy raro y agradezco al universo por haber podido aguantar todo el bullying que me hicieron por haber sido tan homosexual”, confesó el artista.

Desde temprana edad, Jordi mostró un interés inusual por su apariencia. “Siempre fui muy fijado en cómo me veía”, recordó.

El comunicador compartió anécdotas de su adolescencia en Talca, donde su estilo llamativo contrastaba con el entorno conservador.

“En la época de Talca uno salía a pasearse a la 1 Sur, era la calle del comercio. Eran las 4 de la tarde y yo salía vestido como si fuera de fiesta”, relató entre risas.

La influencia de la moda punk británica jugó un papel crucial en la formación del estilo de Castell. “A los 14 años para mí, Vivienne Westwood fue el gran referente”, reveló.

Castell no dudó en experimentar con su apariencia, incluso en tiempos difíciles. “Cuando cumplí 15 años, mi mamá me permitió hacer una fiesta y yo agarré un cloro, manché todos los blue jeans, los tijeretié, les puse una cadena y me pinté con tempera unos mechones azules”, recordó.

A pesar del acoso, Jordi desarrolló una fortaleza interior que le permitió mantenerse fiel a sí mismo. “Nunca me importó lo que dijeran de mí. Hoy se convierte en una fortaleza”, afirmó.

El artista reconoce que su enfoque en la moda fue una forma de protección. “Me importaba mucho más cómo me veía”, explicó, sugiriendo que su estilo actuaba como un escudo contra las críticas y el acoso.

La reflexión de Jordi Castell sobre la moda en Chile

Castell también compartió su visión sobre la evolución de la moda en Chile. Atribuye el creciente interés en el estilo personal a la influencia de los inmigrantes. “Creo que eso tiene que ver directamente con la cantidad de migrantes que hay en Chile”, opinó.

El comunicador elogió especialmente el impacto de los inmigrantes latinoamericanos en la moda chilena. “Lo que trajeron las mujeres principalmente de Venezuela y Colombia es lucir las curvas, por muy sobre peso que tengas, lucir las uñas y el pelo”, observó.

Jordi no solo aprecia la diversidad en la moda, sino también en la sociedad. “Soy muy agradecido de los inmigrantes de este país, porque siento que vinieron a decorar las calles de este país”, expresó, celebrando la multiculturalidad.

El artista también criticó ciertos aspectos de la cultura masculina chilena. “El chileno no tiene carácter y, lo peor de todo, es que el chileno no tiene respeto a sí mismo”, comentó.

Aquí puedes ver el capítulo completo: