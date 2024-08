Comparte

Recientemente, Fran García-Huidobro lanzó una inesperada revelación en su podcast con Ingrid Cruz llamado “Di la verdad Rosa”.

Todo esto, porque la “dama de hierro” contó que la contactaron para sumarse al reality de Canal 13 “¿Ganar o servir?”.

Frente a ello, sostuvo que descarta sumarse a un programa de telerrealidad, puesto que ya cuenta con una gran trayectoria en la televisión y no lo necesita.

“Evidentemente no. Uno tiene mucho que ganar cuando está empezando, y tiene mucho que perder cuando has ganado un cierto nivel de respeto y prestigio”, explicó la exPrimer Plano.

Tras ello, recordó que cuando era panelista de “Gran Hermano” le hicieron pasar una noche en el encierro.

“Yo pensé que me iba a volver loca. A la mañana siguiente me desperté y no sabía dónde estaba”, cerró Fran.