El actor chileno Patricio Torres visitó recientemente el programa “ForEva” de Agricultura TV. Durante la entrevista, Torres compartió detalles íntimos sobre su vida familiar y su carrera.

Torres reveló que tiene hijos de diferentes edades. Su hijo mayor tiene 47 años, seguido por uno de 40, luego 19 y finalmente su hija menor de 14 años.

Hablando sobre sus hijos, Torres expresó: “Yo creo que todos mis hijos tienen algo de eso, porque todos han logrado cosas bien interesantes dentro de lo que ellos han querido”. Está orgulloso de los logros de cada uno.

Su hijo de 19 años, Matías, recientemente tomó una decisión importante. Inicialmente, estudiaba International Business, pero después del primer semestre, decidió cambiar de rumbo.

Torres compartió la conversación con su hijo: “Papá, sabes que no, no me da. Yo no encuentro que esto es para mí. No me veo en una oficina contabilizando y haciendo números”. Matías expresó su deseo de estudiar teatro.

Ante esta decisión, Torres mostró su apoyo incondicional. “Si tú quieres salir a la calle, haz lo que tú quieras. Y si es parte de si tú te vas a sentir feliz dentro de lo que estás haciendo”, fue su respuesta.

Matías demostró su talento al obtener una beca en la Universidad Católica. Torres mencionó orgullosamente: “Tenía un puntaje de la prueba la paz de 949.09 promedio”.

La decisión de Matías ha fortalecido su vínculo con Torres. “Tenemos más contacto hoy día porque hay algo que nos están uniendo constantemente”, expresó el actor.

Torres también habló sobre su hijo mayor, quien también estudió teatro. Inicialmente, Torres tuvo reservas: “Cuando él me dijo que quería estudiar teatro dije no, o sea, es que esto es lo peor que te puede pasar”.

Sin embargo, su hijo mayor perseveró en la actuación. Ahora trabaja en teatro corporativo, encontrando su propio camino en la industria a pesar de los desafíos.