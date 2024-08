Comparte

Camila Andrade, exMiss Chile y actual participante de Gran Hermano, reveló un gesto que su pareja, Francisco Kaminski, preparó para despedirla antes de su ingreso al famoso reality show. En una conversación con sus compañeros de encierro, la modelo y comunicadora compartió los detalles de la especial celebración que Kaminski organizó para ella.

Mientras conversaba en la cocina con Waldo Villarroel y Patricio Esteffan, Andrade recordó la sorpresa que preparó el polémico animador: “Antes de venir para acá hicimos mi despedida, en realidad me la hizo él“, comentó Camila, añadiendo que la ocasión estuvo llena de momentos memorables. “Exquisito, una despedida tan rica, con cóctel, con un garzón que nos fue a ayudar a hacer los copetes”, relató.

La celebración contó con la presencia de personas cercanas a la pareja, incluyendo a la familia de Camila. “Con cositas ricas, con mi familia, fue hasta mi sobrinita de un año y tanto. Lo más cercanos, pero fueron varios”, agregó.

Un gesto especial

Según indicó, uno de los detalles más significativos de la despedida fue una idea que Kaminski tuvo para hacer la ocasión aún más especial. “Al Fran se le ocurrió algo muy bonito, que compró un cuaderno y lo dejó en una mesita en la entrada, para que al salir, cuando se fuera, me dejaran un mensaje, como un escrito”, explicó Andrade. Este detalle, según Camila, le permitió leer mensajes de sus seres queridos al día siguiente, justo antes de ingresar a Gran Hermano.

“Lo leí al día siguiente, antes de venir para acá, empecé a leer y me cagaba de la risa. Mensajes muy emocionantes, que me hicieron llorar y unos que me dio mucha risa. Entonces, fue algo muy bonito”, concluyó, visiblemente conmovida.