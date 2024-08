Comparte

El reconocido humorista, Mauricio Medina, más conocido como “El Indio” de Dinamita Show, compartió recientemente el complejo estado de salud que enfrentó el año pasado, cuando sufrió la amputación de parte de su pierna debido a complicaciones relacionadas con la diabetes.

El “Indio” fue uno de los invitados en el último episodio de “Podemos Hablar”, en donde contó detalles de su recuperación.

Medina, quien ha estado en riesgo vital en cinco ocasiones, recordó que la situación se agravó tras un viaje a Lima, Perú, donde sufrió una infección en una herida en su pie. Esta herida empeoró considerablemente, llevándolo a tomar la difícil decisión de regresar a Chile en bus, un trayecto de 22 horas que apenas recuerda.

El “indio” y la amputación de parte de la pierna

Al llegar a Arica, Medina fue ingresado de urgencia en un hospital, donde los médicos le informaron que debían amputar parte de su pierna para salvarle la vida. “El médico me dijo ‘si no te amputo, te vas a morir, así que tienes que firmar’. Firmé, y no me di cuenta de lo que había firmado”, relató. A pesar de los esfuerzos iniciales por limitar la amputación, la infección no se detuvo, y fue necesario cortar un segundo segmento de su pierna.

El humorista estuvo en coma inducido durante 15 días. Al despertar, no fue consciente inmediatamente de lo sucedido. “Me quería rascar el pie, pero como que no lo sentía”, contó. Fue su esposa quien le reveló la realidad, informándole que ya no tenía el pie. “Fue terrible, duro, fue chocante”, confesó.

Un largo proceso de recuperación

Tras el coma, el “Indio” pasó por una serie de complicaciones, incluida una mala conexión arterial que requirió una nueva intervención en el Hospital Barros Luco. “Me habían dejado mal conectada una arteria, inundaba de sangre el pie”, explicó, lo que prolongó su estancia en el hospital por diez días adicionales.

Después de varios meses de recuperación, incluyendo la cicatrización del muñón y la adaptación a una prótesis, el comediante está en camino hacia la normalidad. “Gracias a Dios la cicatrización ha sido muy buena, y he podido ponerme la prótesis y eso es lo mejor. Han pasado ocho meses, estoy un poco adelantado”, afirmó.

Pese a todo, los problemas de salud no han sido un impedimento para continuar con su vida normal. De hecho, actualmente, está trabajando en un nuevo show titulado “Mala Pata”.