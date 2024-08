Comparte

La exchica “Mekano” Carla Jara ya no esconde su relación con el comediante Diego Urrutia. Recientemente, compartieron tiernas imágenes de su escapada romántica fuera del país.

A través de Instagram, Carla publicó una foto besando a Diego con un fondo típico argentino. “Mejor compañero de viaje”, escribió, etiquetando al ganador del Festival de Viña del Mar.

Esta relación comenzó de manera inesperada. Carla reveló a la revista Sarah cómo se conocieron: “Lo conocí en el programa Ahora Caigo (TVN). Ahí conversamos, nos reímos, hubo química”.

Las redes sociales jugaron un papel crucial en su acercamiento. “Nos empezamos a seguir en redes sociales, comenzamos a darnos ‘likes’, a mandarnos ‘fueguitos’, lo normal”, compartió Carla.

El inicio del romance entre Carla Jara y Diego Urrutia

El siguiente paso fue un encuentro en persona. “Un día me invitó a un show, lo fui a ver y ahí empezamos a salir, a conocernos, es un tipo encantador, muy divertido”, relató la influencer.

Carla destacó el sentido del humor de Diego como uno de sus mayores atractivos. “En el día a día es así, su cabeza siempre está pensando en la talla”.

Para ella, la risa es fundamental en una relación. “Creo que cuando te hacen reír y cuando esa junta con el tipo que te gusta es tan entretenida, es bacán”, expresó con entusiasmo.

Algunos especularon si esta relación era una “venganza” tras la infidelidad de su ex. Carla lo negó rotundamente: “No, para nada. De hecho, yo no lo hice público, fue él”.

La decisión de hacer pública la relación fue de Diego. “Él me dijo un día que iba a subir unas imágenes, le dije que no lo hiciera. A los días me volvió a preguntar y le dije que sí”.

Carla respaldó la decisión de Diego. “No había maldad en ese posteo, al contrario. Él me dijo que quería hacerlo porque no había razón para esconderlo y tenía razón”.

La influencer defendió su derecho a rehacer su vida. “Yo soy una mujer soltera y tengo todo el derecho a rehacer mi vida, a conocer a alguien”.

La pareja continúa disfrutando de su romance. Sus publicaciones en redes sociales muestran momentos felices y cómplices en Buenos Aires.

Aquí puedes ver las imágenes que compartieron: