Kika Silva, comunicadora y modelo, está viviendo momentos de pura felicidad. Su matrimonio con Gonzalo Valenzuela va por buen camino, y recientemente se agregó un nuevo miembro a su familia.

La emoción de Kika se desbordó al anunciar que se ha convertido en tía. Su hermana Josefa dio a luz a Klaus, quien además se convirtió en el ahijado de la comunicadora.

En un conmovedor mensaje en Instagram, Kika expresó: “Dicen que los únicos momentos en la vida donde estamos en equilibrio es cuando nacemos y antes de morir.”

La modelo continuó su mensaje con palabras llenas de amor y expectativas. “Espero que mis ganas por ser la mejor madrina te acompañe para enfrentar cada momento”, escribió.

Entre sus planes como madrina, Kika mencionó aventuras como “meternos al mar, ir a la montaña, disfrutar la vida comiendo, aprender de los animales y bailar sin parar”.

Junto al emotivo texto, la comunicadora compartió imágenes que documentan este hermoso momento familiar. El embarazo de su hermana, además de fotos y videos del recién nacido, fueron parte de la publicación.

Kika no olvidó dedicar palabras especiales a su hermana Josefa. “Tu mamá, la Jo ya no es mi ‘mojon chico’ y no tengo duda de que será la mejor mamá“, expresó con cariño.

La modelo también agradeció a Pablo, su cuñado, por hacerla madrina. “Me dieron el mejor regalo, a mi nueva persona favorita”, afirmó.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: