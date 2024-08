Comparte

“La Fiera” entró con todo al reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”. Su llegada en helicóptero causó conmoción entre los participantes, marcando el inicio de una estadía llena de polémicas.

Sin perder tiempo, Pamela Díaz se enfocó en Luis Mateucci. “La Fiera” lo increpó por sus actitudes y por hablar de su amiga Daniela Aránguiz, dejando claro que no toleraría chismes.

Díaz no se guardó nada y soltó: “Me enteré que el ex de Oriana anda hablando con la Daniela Aránguiz. Y la Aránguiz se comió al mejor amigo de Mateucci”.

Además, Pamela mencionó un mensaje de Aránguiz para Mateucci: “Me mandó a decirle si le puede devolver la plata que le debe”.

Pamela Díaz habló y el supuesto embarazo de Daniela Aránguiz

La controversia se intensificó cuando Díaz abordó el supuesto embarazo de Aránguiz. Este tema había sido mencionado previamente por Mateucci en una conversación con Guarén.

Mateucci había dicho: “Un embarazo, con una ecografía. Yo pensé que eran puras palabras, pero (me mostró) una foto de una ecografía falsa, porque eso no existió”.

Aránguiz, por su parte, había zanjado la polémica declarando que Mateucci “sería el último hombre de mi vida con el que pensaría tener un hijo”.

En una conversación con Pangal Andrade, Austin Palao y Gala Caldirola, Pamela Díaz reveló detalles inéditos sobre el supuesto embarazo de Aránguiz.

La “Fiera” afirmó que el tema del embarazo “no fue un huev… para que él (Luis Mateucci) se esté riendo. La Dany me llamó un día y me dijo: ‘Estoy preocupada, no me llega hace dos semanas'”.

Díaz continuó: “Y yo le respondí: ‘No, no, no, Dany’. Luego se hizo el test y me mandó los resultados”. Estas revelaciones dejaron atónitos a sus compañeros.

La amistad entre Díaz y Aránguiz quedó evidenciada cuando Pamela compartió: “Dany me dijo: ‘Hueona lo pasé como el culo, este hueón era mi pareja y le presenté a mis hijos'”.