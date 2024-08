Comparte

Una imagen vale más que mil palabras, pero a veces puede generar mil rumores. Así lo experimentó Gala Caldirola tras ser fotografiada junto al exfutbolista Luis Jiménez en un bar capitalino.

La instantánea, difundida por el portal Infama, muestra a la exchica reality española sonriente, mientras el empresario aparece de espaldas.

Sin embargo, de acuerdo a la española, la historia detrás de esta imagen es muy diferente a lo que muchos especularon.

Ante el revuelo causado, Gala decidió aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram. En un video grabado desde la playa, la modelo no dudó en abordar el tema de frente.

La aclaración de Gala Caldirola

“Se desarman la teleserie por qué ni existe tema”, escribió Caldirola en su publicación, dejando claro que no hay romance alguno entre ella y el “Mago” Jiménez.

Con determinación, Gala expresó: “Me voy a dar el tiempo de hablar de este tema antes de que los queridos personajes que llevan la página de Infama tengan tema de que hablar”.

La modelo fue enfática al explicar la situación: “En la foto se ve claramente que ni siquiera estoy sentada en la misma mesa con él, no estoy cenando con él”.

Caldirola reveló que el encuentro fue puramente casual. “Coincidimos de casualidad, tenemos amigos en común”, aclaró, desmintiendo cualquier tipo de cita planificada entre ambos.

La interacción entre Gala y Luis fue cordial y breve. “Cordialmente, nos saludamos, risas, no hay absolutamente nada más que eso”, afirmó la española, dejando claro que no hubo nada romántico en el encuentro.

“Las personas que sacaron esa foto creo que podían ver claramente que él estaba en una mesa con unas personas, yo estaba en otra mesa con otras personas”, explicó Caldirola.

La modelo admitió conocer a Luis Jiménez, pero dejó claro que su relación es meramente cordial. “Sé quién es él, lo conozco, buena onda, hasta estuve en su boda”, reveló Gala.

Caldirola no dudó en saludar a Jiménez cuando coincidieron, pero insistió en que no hay nada más allá de una relación amistosa entre ellos. El “buen rollo” no implica un romance, sostuvo.

La española mostró su frustración ante la tendencia a crear historias donde no las hay. “Hay muchas ganas de hacer daño, de joder, de mal meter y de sacar de contexto una situación innecesariamente”, expresó.

Gala fue contundente al cerrar el tema: “Si estabais armando alguna película, no pasó, no pasará y no va a pasar nunca”. Con estas palabras, dejó claro que no hay ni habrá romance con Luis Jiménez.