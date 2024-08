Comparte

Naya Fácil compartió alarmantes registros a través de Instagram, donde comunicó su intención de terminar con su vida.

“Este es mi último video antes de morir”, expresó en una historia que compartió en la red social, con los ojos llorosos.

En ese mismo video, Naya tomó varias pastillas que tenía junto a ella y dedicó unas palabras a su hermana. “Te quiero mucho. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti… Pero no soy suficiente para nadie”, susurró mientras lloraba.

En un clip posterior, se la ve ingiriendo las pastillas y repitiendo “no soy suficiente para nadie”, con visible angustia.

Finalmente, Naya compartió una serie de historias donde se mostraba recostada en su cama, sollozando y dirigiéndose nuevamente a su hermana.

“Si hago esta historia es porque siempre quise terminar en mi cama. Hoy es el día (…) Buenas noches, para siempre”, expresó antes de lanzar un beso hacia la cámara.

Aquí puedes ver algunos de los registros que compartió: