Ayer Pamela Díaz aprovechó su espacio en el programa “Hay que decirlo!” y le pidió disculpas públicas a Daniela Aránguiz.

Todo esto, porque la exesposa de Jorga Valdivia habría estado muy enojada por una polémica frase de Pamela en una conversación con Daniela Colett en “¿Ganar o servir?”.

“No defiendo a nadie, porque la Daniela Aránguiz no es mi amiga y no va a ser nunca mi amiga”, habría dicho la “fiera”, mientras le decía a la brasileña que Luis Mateucci no era lo que mostraba en el encierro.

Frente a ello, en su espacio en vivo en Canal 13 Díaz sostuvo “le quiero pedir disculpas públicas a Daniela Aránguiz que está muy enojada conmigo”.

“Está enojadísima, ayer me llamó, no le contesté porque me imaginé que se iba a enojar. Porque yo en el reality dije una frase inapropiada. Igual lo pienso”, agregó.

“Es que dije que Daniela Aránguiz no es mi amiga y nunca va a ser mi amiga. Estamos conociéndonos”, explicó Díaz.

Finalmente, recalcó que si bien no son amigas aún, se están conociendo y le cae muy bien Aránguiz.

“Te juro que me cae bien la Dany Aránguiz, no somos amigas, estamos en un proceso. La cuestión es que se enojó por eso, yo le dije que más rato o mañana la iba a llamar para hablar de verdad”, cerró la animadora.