Luego que Karol Dance protagonizara duras declaraciones contra Felipe Camiroaga, el influencer se disculpó por sus comentarios. A través de una declaración publicada en Instagram, expresó su pesar por haber herido sensibilidades al referirse a Camiroaga.

“Lamento haber herido sensibilidades respecto a la figura de Felipe Camiroaga, persona a la que admiré profundamente por su carisma y talento. Solo di mi opinión, nada más. Pero fue absolutamente innecesario hablar de alguien que ya no está, estuve muy mal ahí, lo siento”, expresó, reconociendo el error en sus palabras.

Karol Dance recordó una conversación que tuvo con Camiroaga en 2011, después de un incidente en el Teatro Caupolicán, donde el animador recibió pifias del público. “Felipe me dijo que siempre hay que respetar al público, aunque creamos que no tienen razón, solo el tiempo se encargará de poner todo en su lugar. Sabias palabras”, rememoró.

Karol Dance y su reflexión tras palabras contra Felipe Camiroaga

Más allá de la disculpa, la declaración también aborda el impacto de vivir bajo el constante escrutinio público y la presión de evitar errores. El influencer destacó cómo, a pesar de ser natural equivocarse y opinar de manera distinta, quienes están en el ojo público son sujetos a críticas desproporcionadas y ofensas que buscan destruir su reputación.

“En la vida equivócate una y otra vez, opina distinto al resto y no sigas el rebaño, es parte del proceso de aprendizaje”, reflexionó, antes de añadir que “es muy difícil acostumbrarse a que nunca estará todo bien, y cuando crees que vas bien, metes la pata nuevamente”.

También mencionó cómo enfrenta “docenas de funas” simplemente expresar sus pensamientos. “Me he parado de cada una de ellas por la convicción de que nunca le he hecho daño a alguien, pero estoy cansado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender, al mismo tiempo, el por qué tengo prohibido equivocarme”, confesó.

“Díganme cómo renuncio, ¿cómo se hace eso ? Llevo cinco años fuera de los medios convencionales, trabajando solo para quienes me siguen en las redes, pero no sé cómo terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019“, se lamentó.

Cabe recordar que Karol Dance afirmó en un podcast que, Felipe Camiroaga era “súper egocéntrico” y que ahora estaría “súper funadísimo”. También indicó que “El alter ego de Camiroaga era Luciano Bello y las personas que trabajaban con él, decían ese es el verdadero Camiroaga, de lo que pensaba o cómo se sentía”.