Daniel Valenzuela recordó un antiguo amorío que tuvo con Camila Andrade, quien está en el ojo de la polémica desde el inicio de su relación con Francisco Kaminski.

En una reciente entrevista en el programa “De tú a tú” con Martín Cárcamo, el animador sorprendió al recordar uno de los romances más comentados de su vida: su relación con la exMiss Chile, Camila Andrade. El amorío comenzó tras el doloroso quiebre con su exesposa Paloma Aliaga y marcó una etapa intensa en la vida de Valenzuela.

Durante la conversación, Valenzuela reveló detalles sobre cómo fue volver a enamorarse luego de la traición que sufrió por parte de su hermano Cristóbal y su exesposa.

“Me volví loco”: Daniel Valenzuela recordó su amorío con Camila Andrade

Cárcamo le preguntó si le costó mucho abrirse nuevamente al amor, a lo que Daniel respondió que “necesitaba estar soltero, quería estar. Lo que pasa es que entendí que en una relación me siento como león enjaulado a veces… Salí y dije ‘¡libertad, libre!’, me sentía muy bien. Un año y medio estuve así”.

Sin embargo, la etapa de soltería de Daniel Valenzuela no duró mucho, ya que pronto comenzó una relación con Camila Andrade, quien tenía 23 años en ese entonces. “Me embalé muy rápido. Es que imagínate, yo tenía 35 años, separado, y Camila tenía 23. Guapísima y a los tres meses, pum, me fui a vivir”, recordó sonriente.

El animador confesó que el enamoramiento fue intenso. “Me enamoré, me volví loco. Guapísima, simpática, nos llevamos bien, lo pasamos bien, viajamos. Me fui a vivir, a los tres o cuatro meses”, resaltó.

No obstante, Valenzuela también reconoció que tiende a involucrarse rápidamente en sus relaciones, lo que a veces le ha generado complicaciones. “Me embalo, me embalo, me embalo, me entrego, me entrego, me entrego. Cambiemos los muebles, pum, cambiemos los muebles… Y después, uf, mi libertad de nuevo”, admitió.

A pesar de que la relación duró aproximadamente un año y medio, Daniel Valenzuela dejó claro que guarda un gran cariño por Camila Andrade. “Maravillosa la relación, la quiero hasta el día de hoy, nos llevamos fantástico”, comentó.

Tras el intenso romance con la exMiss Universo, el animador abrió nuevamente su corazón y tuvo una relación con Yamila Reyna, la cual terminó en 2018.