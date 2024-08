Comparte

Javiera Vidal -conocida como “La Sazón”-, negó un supuesto pago millonario para no entrar en el reality “Gran Hermano” de Chilevisión. El rumor se difundió en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, donde los periodistas Sergio Rojas y Paula Escobar aseguraron que la influencer recibió una considerable suma de dinero para no ingresar al programa.

Según estas versiones, la ex de Diego Jiménez, hijo del exfutbolista Luis Jiménez, estaba en la lista de posibles candidatas para sumarse al reality. Sin embargo, decidió no aceptar la invitación, lo que desató especulaciones en el mundo de la farándula. Mientras que la periodista Cecilia Gutiérrez indicó que Vidal no participó debido a razones médicas, los panelistas de Zona Latina afirmaron que Luis Jiménez y su esposa, Coté López, habrían pagado 40 millones de pesos a Javiera para que no revelara detalles de su vida personal en el programa.

La Sazón negó pago para no entrar a Gran Hermano

Ante estas acusaciones, la influencer decidió romper el silencio y aclarar la situación a través de sus redes sociales. En una dinámica con sus seguidores, ‘La Sazón’ negó rotundamente haber recibido cualquier tipo de pago para no entrar a Gran Hermano. Y, de paso, criticó duramente a la prensa de espectáculos por difundir información falsa.

“Me pregunto si el periodismo siempre fue así, inventando cosas a tontas y locas de la gente, en base a nada. Nefasto, pero qué vamos a esperar de ese programa pues,” expresó Javiera Vidal, dejando en claro su descontento con los rumores infundados.

Finalmente, La Sazón explicó las verdaderas razones detrás de su decisión de no unirse al reality. “No entré a Gran Hermano porque pensé que me destruiría a mí misma tomando esa decisión. No fue porque me pagaron para no entrar o porque no pasé un examen médico. De hecho, ni siquiera asistí a algún casting o algo parecido, todo quedó en un WhatsApp,” aclaró la influencer, poniendo fin a las especulaciones.

Con estas declaraciones, Javiera Vidal busca cerrar el capítulo de rumores.