Continúan los rumores en torno a la vida amorosa del animador Jean Philippe Cretton.

En tanto, en “Hay que decirlo!”, Ceci Gutiérrez reveló que el comunicador estaría saliendo con una nueva conquista.

Frente a ello, su expareja, Pamela Díaz, quien es la animadora del programa, no se quedó callada.

Al comienzo, reveló que ella ya sabía de antes que Jean Philippe tenía una nueva conquista, sin embargo, no le interesaba ventilarlo.

“No hay drama, yo no tengo comunicación con él hace un año”, aseguró la exTierra Brava.

Tras ello, comentó que de hecho él ya la habría desbloqueado de las redes sociales “me desbloqueó sin querer hace poco, yo no he hablado con él, pero me cae súper bien”.

“Me bloquearon por Instagram y después por Whatsapp”, recordó entre risas la “Fiera”.

Finalmente, Pamela pidió que no siguieran hablando sobre el comunicador, pero aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a los tortolitos.

“Que les vaya bien y éxito a los dos, que encuentren el amor y que se quieran y lo pasen muy bien”, cerró Díaz.