Este lunes, el programa Al Piano con Lucho tuvo como invitado a Pollo Valdivia, quien compartió detalles sobre su carrera en la televisión, su relación con el espectáculo chileno y el impacto que ha tenido en su vida el cáncer de su esposa, Claudia Conserva.

Durante la conversación, Valdivia se sinceró sobre los desafíos emocionales y económicos que ha enfrentado la pareja durante este difícil período.

El duro golpe de la enfermedad de Claudia Conserva

Luis Jara, conductor del programa, le preguntó a Pollo Valdivia cómo tomó la noticia del diagnóstico de Claudia. Valdivia respondió con honestidad.

“Fue complejo porque, no es tan… cuando te hacen los exámenes, la Claudia es muy rigurosa, es muy matea, entonces gracias a eso ella ha podido estar todavía entre nosotros, porque no postergaba los exámenes, se los hacía rigurosamente”, partió comentando.

Luego añadió: “Entonces, cuando sale que hay algo extraño, todo fue muy rápido, y dijimos esto hay que confirmarlo, chequearlo, veamos qué pasa, y en menos de 24 horas ya estaba el diagnóstico y claro, es un mazazo”.

Además, Valdivia compartió cómo sobrellevaron el día a día del tratamiento de Claudia, destacando la mezcla de emociones que enfrentaron.

“Hay suerte de rebeldía, porque tú dices ‘¿y por qué?!’ y que le pasó también a la Claudia, porque siempre la Claudia confió en que tenía una estrella que la acompañaba y le daba suerte, invoca mucho a su padre, en fin. Entonces la pregunta era ‘¿Y por qué no?’, todos esos sentimientos que se reúnen y como que se mezclan, rabia, impotencia, incredulidad, escepticismo, esperanza, negación. Todo eso te pasa al mismo tiempo, pero te pones práctico también, dijimos ‘ya, esta es la realidad, hay que enfrentarla’”, sostuvo el animador.

Uno de los momentos más duros, según Valdivia, fue el terror constante de pensar en la posibilidad de perder a Claudia.

“Yo en un minuto me iba a caminar solamente para no desmoronarme delante de los niños, que son más grandes, pero porque también sentía que quería… qué le pasa a uno, tu mujer está sufriendo, tu mujer está cagá (sic) de susto, es un diagnóstico terrible, entonces tienes que enfrentarlo”, relató conmovido.

Los costos del tratamiento

En cuanto al tratamiento de Claudia Conserva, Valdivia explicó que gracias a la contratación de un seguro catastrófico pudieron enfrentar con mayor tranquilidad los altos costos del tratamiento.

“Estaba que me salía del seguro catastrófico y vino esto, por suerte no lo hice. Porque creo que es súper importante en estos tiempos y tanto se escucha el tema de las Isapres, pero yo creo que tener seguro en Chile la gente no lo tiene como… no hay una cultura de seguro. La gente asegura el auto, pero no asegura su vida, como no asegura su salud“, expresó Valdivia.

El animador detalló el costo de una enfermedad como el cáncer: “¿Cachay lo que sale una enfermedad como esa? Más caro que la cresta, entonces el seguro cubrió prácticamente todo lo que no alcanzaba a cubrir la Isapre, y te hablo de mucha plata… fue ese seguro lo que nos permitió enfrentar esta cuestión con una mayor tranquilidad, que la angustia que puede sentir mucha gente que no tiene los recursos, no tiene la plata y está en pelota”.

Valdivia incluso hizo un llamado a considerar la importancia de estos seguros a nivel nacional: “Yo creo, y tratamos de hacerlo también con la Claudia, a nivel político de que tanto que se discute esto, lo que debería ser obligatorio que los empleadores, o sea, nosotros, yo tengo empresa, en la cotización de salud sea obligatorio pagar ese seguro, porque caramba lo que hace la diferencia, porque si no la gente queda en pelotas, o en quiebra, queda endeudada para mucho tiempo. Lo tiro para que se discuta y ojalá que en el Congreso sea tema”.

El impacto emocional en Pollo Valdivia

Finalmente, Pollo Valdivia compartió los momentos más difíciles que vivió como compañero de Claudia durante su lucha contra el cáncer.

“Los momentos duros para mí eran al dormitorio, una luz tenue, ella sin pelo, pálida, ojerosa, verde… ‘Cresta, se murió’, porque demacrada, te destruye. Las quimios son del terror“, confesó.

Pese a la gravedad de la situación, Valdivia destacó la fuerza con la que Claudia enfrentó su enfermedad.

“Ella sacó fuerza de no sé dónde y enfrentó esta cuestión, y es una cuestión que es de por vida, ella es una sobreviviente y tiene que aprender a vivir con eso, y es un mensaje también para la gente, a que entienda y tenga empatía con las personas que han enfrentado eso, porque uno está acá y le puede pasar también, pero mientras no le pase jamás llega a entender al otro”, reflexionó.

Cuando Lucho Jara le preguntó cómo cambió su vida después del cáncer, Valdivia respondió con claridad.

“Uno entiende lo vulnerable. No es que te elimine inseguridad, pero sí… nos complicamos la vida por puras ‘hueás’. Yo le decía a la Claudia… todo va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien, como un mantra, como autoconvencerte, pero no realmente creyéndolo a veces, simplemente tratando de convencerte”, cerró.

