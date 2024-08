Comparte

Continúan los rumores en torno al nuevo reality de Canal 13 y esta vez la protagonista es nada menos que Daniella Campos.

Todo esto, porque la expanelista de “Sígueme” participó como invitada en “Zona de estrellas” y reveló que le habría hecho una tentadora oferta en televisión.

En tanto, detalló que le habrían ofrecido sumarse al nuevo espacio de telerrealidad de la señal mencionada anteriormente.

“A mí me llamaron, para el anterior y para este (…) Me dijeron que me fuera de vacaciones y lo pensara. Me fui de vacaciones y no lo pensé mucho, pero ahora lo estoy pensando”, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo que iría solo por un mes, puesto que necesita cuidar a su hija “me hablaron de un monto diario y a un mes… El máximo que yo podría ingresar es un mes porque tengo una hija chica, no pasa por mi cabeza estar 3 meses”.

Frente a ello, los presentes comentaron que hay chicos realities que llegan a ganar hasta un millón de pesos por día, a lo que Campos sostuvo “por ese mínimo, yo no entro. Es mucho el riesgo. Hay gente que ha entrado a estos programas y lo ha perdido todo”.

Sin embargo, comentó que ahora que está cesante, podría pensar la oferta que le hicieron.

“Ahora que estoy cesante, no es malo (…) Voy a cumplir 48 años y pienso que esta oportunidad es esta vez, ahora o nunca”, cerró Daniella.