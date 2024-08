Comparte

La doctora María Luisa Cordero habló recientemente sobre su distanciamiento de Pamela Díaz, con quien mantuvo una mediática y estrecha relación de amistad hace algunos años. Además, ambas compartieron escenario en la obra “Las Indomables” de Paty Maldonado.

Según indicó Cordero en el programa Que te lo digo, la lejanía se debe a un comentario indiscreto que hizo en el pasado relacionado con la familia de “La Fiera”, afectando la relación entre ambas.

“A mí me detesta con justa razón, porque yo dije una indiscreción una vez”, reveló la doctora Cordero. Si bien la especialista no entró en detalles, dejó entrever que la polémica estaría relacionada con la hija mayor de Díaz.

Durante la entrevista, Cordero destacó la profesionalidad de Pamela Díaz, recordando su experiencia compartida las tablas. “Yo trabajé con ella en Las Indomables, es lo más buena compañera de trabajo que te puedas imaginar. Ella decía: ‘Doctora, le pedí una paila de huevos para que comamos a medias'”, recordó.

“Pamela representa todas esas cosas que yo valoro“

A pesar del distanciamiento, la doctora Cordero dejó claro que guarda un gran respeto por Pamela Díaz. “Yo tengo puras buenas palabras de halago para Pamela”, expresó.Pese a lo expuesto, reconoció que Díaz no la saluda, justamente por lo que pasó entre ambas: “Ella no me saluda, y tiene razón, porque tiene una herida conmigo. Me alegro tanto por el éxito que tiene. Me dio mucha pena lo que le pasó con el helicóptero, porque ella es muy aperrada”.

“Pamela representa todas esas cosas que yo, como mujer mayor y psiquiatra, valoro en las mujeres (…) Es trabajadora, buena persona, solidaria y simpática. Tengo muy buenos recuerdos de ella”, cerró la Doctora Cordero.