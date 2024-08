Comparte

La actriz Katty Kowaleczko, quien está próxima a cumplir 60 años, compartió su perspectiva sobre el envejecimiento, señalando que “prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía”.

En una reciente entrevista con The Clinic, la querida actriz chilena fue clara al expresar su enfoque sobre la vejez y la presión social por mantenerse joven en una industria que valora la apariencia.

Katty Kowaleczko: “prefiero ser una vieja estupenda que con cara de cirugía”

Kowaleczko, quien ha sido un rostro emblemático en la televisión chilena, aseguró que se siente cómoda con su edad y que tiene muchos proyectos para la tercera edad. “Nunca tuve problema con mi edad”, comentó, recordando cómo algunas colegas le aconsejaban no revelar cuántos años tenía para evitar que los demás calcularan la edad de ellas. Sin embargo, para Katty, la edad no es un tema de preocupación.

“De hecho, un tiempo me dejé las canas, pero me las tuve que teñir por trabajo“, explicó. La actriz confesó que, en el pasado, probó tratamientos estéticos como el bótox, pero decidió dejar de hacerlo para evitar tener que someterse a cirugías faciales en el futuro. “Prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía”, enfatizó.

Kowaleczko también abordó la presión que sienten las mujeres, especialmente en su profesión, para no envejecer. “La gente opina mucho que estoy vieja. Cuando estuve con las canas, me decían que por qué no me teñía. Es una mala señal dejarse envejecer en esta sociedad. A la mujer no se le da el permiso a envejecer, y sobre todo en el oficio en que yo estoy, donde hay mucha imagen”, reflexionó. Sin embargo, dejó claro que esta es una decisión muy personal y que cada mujer debe sentirse libre de elegir lo que le haga sentir mejor.

“No hago propaganda para que todas se dejen las canas. La que se quiera hacer un ojo acá, en el centro de la frente, que se lo haga. Cada uno sabe cómo vive. A mí no me acomoda“, añadió, reafirmando su postura sobre el envejecimiento natural.

Katty Kowaleczko, la “mujer sexy”

Katty también habló sobre cómo la sociedad la percibe como una “mujer sexy”, y cómo esa imagen ha cambiado con el tiempo. “Es que, de verdad, me voy a retirar. Ahora, yo empecé a ser sexy a los 40. Antes, en los 20 y en los 30, era la actriz angelical, la actriz dulce, la actriz amorosa”, comentó. Recordó, además, cómo un papel en una teleserie la llevó a ser invitada a la famosa Vedetón, aunque aseguró que nunca se ha considerado realmente sexy.

A pesar de su enfoque en el envejecimiento natural, Katty Kowaleczko sigue muy activa en el ámbito teatral. Recientemente, terminó las funciones de la obra “María, Mater Dei” en la Municipalidad de Las Condes, donde interpretó a la Virgen María. Ahora, se prepara para participar en un montaje de “La remolienda” en el Teatro Nescafé de las Artes.