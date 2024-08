Comparte

En el más reciente episodio del programa ‘Todo va a estar bien‘, conducido por Eduardo de la Iglesia, tuvo como invitado a Rigeo.

El artista no solo habló de su carrera musical, sino que también se refirió a la controversial separación entre su hermana, Daniela Aránguiz, y Jorge Valdivia.

El cantante fue puesto en una encrucijada sentimental que lo obligó a escoger entre dos figuras clave en la vida de Daniela: Jorge Valdivia y Luis Mateucci.

Durante la conversación, Rigeo participó en un juego que comenzó con una comparación entre su excuñado Jorge Valdivia y el animador Francisco Kaminski.

Ante esta situación, Rigeo no dudó en expresar su aprecio por Valdivia, afirmando que, a pesar de las dificultades matrimoniales con su hermana, su lealtad sigue estando con el exfutbolista.

La inesperada elección de Rigeo

“Lógicamente que me quedo con Jorge, porque es el padrino de mis hijos, yo soy el padrino de su hija, y él me dio unos sobrinos maravillosos“, partió comentando el ex ‘Mekano’.

Luego continuó: “Independiente de lo que pasó en el matrimonio con mi hermana, él fue parte de mi familia y obviamente si me hacen elegir, tendría que escoger a un exfamiliar”.

Sin embargo, el momento más picante de la conversación llegó cuando De la Iglesia le pidió a Rigeo que eligiera entre Jorge Valdivia y Luis Mateucci, otro de los ex de Daniela Aránguiz.

La respuesta del cantante fue directa y sin titubeos: “No po, sigo con Jorge, o sea, Mateucci no existe po”, comentó entre risas.

Rigeo también aprovechó la instancia para revelar que, aunque mantiene conversaciones privadas tanto con Jorge como con Daniela sobre su separación y los conflictos legales, nunca hablaría públicamente sobre estos temas.

“Yo he hablado mucho, pero hablo todo eso en privado. He hablado con él y con mi hermana, pero mediáticamente nunca lo haría porque no es un tema que me corresponde,” explicó.

Finalmente, Rigeo dejó en claro que su amor por su hermana es incondicional y que siempre la elegirá a ella sobre cualquier otra persona. “Mi hermana es mi mejor amiga, y ahora, no es que lo elija sobre mi hermana porque si tú pones una foto de ella, yo la elijo frente a quién sea porque la amo ante la vida,” concluyó.

