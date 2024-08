Comparte

Lisandra Silva, reconocida modelo y ex chica reality, vivió un desagradable momento durante su estadía en un exclusivo hotel de Cancún, México.

A través de sus redes sociales, compartió la situación que afectó directamente a uno de sus hijos, dejando en evidencia la falta de cuidado en el servicio de este lujoso establecimiento.

La cubana, que recientemente se trasladó junto a sus hijos Noah y Leiah a México, había anunciado que pasaría un tiempo en el país azteca, específicamente en la paradisíaca zona de Tulum. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje de ensueño tuvo un giro inesperado.

El desagradable incidente que sufrió Lisandra

En sus historias de Instagram, Lisandra Silva expuso lo ocurrido en el Lounge VIP del hotel, donde encontró manzanas en mal estado, una de las cuales fue consumida por su hijo. “No pueden poner eso ahí putrefacto“, expresó Silva, visiblemente molesta.

Según relató, al dirigirse a reclamar, el personal no mostró la preocupación esperada. “Tienen manzanas podridas expuestas en el Lounge VIP de Cancún. Esta manzana la comió mi hijo, y cuando fui a reclamar, me dijeron que no tenían cómo saberlo”, relató.

Pero lo que más indignó a la modelo fue la respuesta del gerente, quien lejos de solucionar la situación, optó por justificar la falta de control.

“El gerente se justificó y dejó todas las manzanas expuestas, no las sacó y pidió sacarme del lugar de la peor manera”, agregó.

“Me avergonzaría del servicio que tienen” – Lisandra Silva

Para cerrar, Lisandra Silva no ocultó su molestia por el trato recibido en un lugar que, se supone, debería ofrecer un servicio de calidad a sus clientes.

“Me avergonzaría del servicio que ofrecen y el trato que me dieron luego de ver que mi hijo ingirió una manzana podrida”, concluyó.

Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su apoyo y sorpresa ante lo sucedido en un hotel de tal categoría.

Mientras tanto, Lisandra continúa disfrutando de su tiempo en México, aunque este episodio sin duda ha dejado un mal sabor de boca.