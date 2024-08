Comparte

Recientemente, Melina Noto se convirtió en la primera invitada del podcast “Sin retoque” y habló con Camila Campos, más conocida como Camilísima, de diferentes temas.

Uno de ellos fue cuando en su adolescencia debió enfrentar los TCA (Transtornos de la Conducta Alimentaria) y el mundo del modelaje.

En tanto, la actual conductora de TNT Sports sostuvo que estos “nunca se van” y que todo comenzó cuando les exigían estar más delgadas en el trabajo.

“Te decían bueno, tenés que bajar tres centímetros para la semana que viene y vos “Ay 3 centímetros en una semana claro”, ese era el tema. Entonces, ¿cómo lo hacías?”, comentó.

“A mí me medían y me pesaban todas las semanas, para mí era algo normal. Entonces la cabeza se te empieza a trastornar y yo creo que uno se da cuenta cuando lo ve reflejado en otra persona que está peor. A mí me pasó que yo dejé la bulimia en realidad como a los 18 años, cuando empecé a desfilar y empecé a ver a chicas que estaban mucho peor que yo”, agregó.

Tras ello, la argentina contó que pudo lidiar con estos trastornos con la ayuda de profesionales.

“Y cambié la mentalidad. Cuando uno va creciendo, va desarrollando más personalidad, se da cuenta que eso está mal y que la gente adulta que te lleva eso también está mal”, detalló.

“Yo creo que estuve tres años en un momento bien, bien complicado entre los 14 y los 17, 18 me atrevería a decir. Después tuve obviamente recaídas. Cuando tienes trastorno alimenticio nunca se va el trastorno de tu vida”, concluyó.