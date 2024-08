Comparte

Paula Pavic, la exesposa del tenista Marcelo “Chino” Ríos, ha vuelto a dar de qué hablar en el mundo del espectáculo tras revelar detalles de su nueva relación amorosa con Cristián Sales, expareja de Ingrid Parra.

Lo que ha llamado la atención no solo es el inesperado romance, sino también la reacción del Chino Ríos al enterarse.

Durante una reciente entrevista en el programa Hay que decirlo de Canal 13, conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, Pavic se sinceró sobre cómo está viviendo esta etapa de su vida.

“Parezco niña de 15 años”, confesó la empresaria, quien no ocultó su sorpresa al haber comenzado una relación que no estaba en sus planes.

“Estaba feliz sola, y la verdad estaba cero planeado tener una pareja, y menos, virtual”, añadió, refiriéndose a que la relación se ha desarrollado a distancia, ya que ella vive en Miami y su nuevo pololo en Chile.

Paula Pavic y el inicio de su romance

Pavic explicó que la conexión con Sales comenzó de manera inesperada. “Nos juntamos como amigos cuando salimos en Miami. Un día fuimos al casino y nos quedamos conversando hasta las seis de la mañana”, relató.

Lo que empezó como una amistad, rápidamente se transformó en algo más. Sin embargo, a pesar de llevar dos semanas de pololeo, la relación sigue siendo completamente virtual. “No le he dado ni la mano”, comentó entre risas.

Pero lo que muchos querían saber era cómo había reaccionado el Chino Ríos al enterarse del nuevo romance de su ex.

La reacción de Marcelo ‘Chino’ Ríos

Según Paula, la reacción del ex tenista fue inesperada. “Se murió de la risa cuando le dije que era virtual y que aún no me había juntado con él. Me dijo que era como pololeo de pendejos”, compartió la influencer.

Finalmente, Paula Pavic comentó que decidió contarle a Ríos sobre su relación para evitar sorpresas futuras, especialmente considerando que planea presentarle a sus hijos a su nuevo pololo.

“Le conté hace como dos días, porque no quería que se enterara por la prensa”, afirmó, dejando claro que prefiere mantener la transparencia..

Por último, Pavic se mostró emocionada con esta nueva relación. “Hay parejas que se conocen por internet y después se juntan y se casan”, señaló.

