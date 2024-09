Comparte

La polémica entre Mariela Sotomayor y Faloon Larraguibel ha llegado a un punto crítico. Tras las recientes declaraciones de Larraguibel en el programa Podemos Hablar, la reconocida periodista anunció que tomará acciones legales contra su excompañera del reality Ganar o Servir de Canal 13.

Todo comenzó cuando Faloon Larraguibel hizo fuertes acusaciones contra Sotomayor, asegurando que esta le habría dirigido palabras hirientes durante la grabación del programa.

Según Larraguibel, Mariela le habría dicho frases como “mala madre“, “dejaste a tus hijos botados” y “por algo tu marido te pegó“. Estas afirmaciones fueron expuestas públicamente, pintando a Sotomayor como una persona agresiva y conflictiva.

Mariela Sotomayor desmiente las acusaciones

Ante estas duras acusaciones, Mariela Sotomayor no tardó en responder. Durante su intervención en el programa Sígueme de TV+, la periodista se mostró indignada y negó rotundamente haber hecho esos comentarios.

“Jamás en mi vida he dicho una cosa como la que Faloon está diciendo que le dije a ella o a cualquier persona en el reality Ganar o Servir“, aseguró.

Además, Sotomayor fue clara en su postura: “No estoy para que me anden inventando cosas. A raíz de estas declaraciones, yo voy a iniciar acciones legales contra la señora Faloon Larraguibel“.

La periodista se mostró decidida a limpiar su imagen y exigió que Canal 13 libere las imágenes no editadas del reality, para que todos puedan ver la verdad.

Sotomayor protegerá su imagen profesional

Mariela Sotomayor subrayó que la razón principal detrás de esta demanda es la protección de su reputación profesional.

“Soy periodista, aunque le moleste a mucha gente, y no estoy dispuesta a que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho y que dañen mi imagen de esta forma“, declaró con firmeza.

Finalmente, la periodista dejó en claro que Larraguibel debería estar agradecida con la edición del reality, ya que, según Sotomayor, esta la mostró “un 70% menos ordinaria y un 70% menos ignorante“.