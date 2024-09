Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez la protagonista es Michelle Carvalho.

Todo esto, porque la brasileña conversó con sus más cercanos del encierro y reveló que ya estaría cansada de las actitudes de Alexandra Méndez, más conocida como la Chama.

Recordemos que, la modelo tenía una relación muy cercana con la venezolana, sin embargo, con el paso de los días se han ido alejando.

En tanto, en el sótano, Michelle mantuvo una conversación con Cami Andrade y dejó en claro que no le gustaría como está actuando Chama.

“Cuando estaba llorando con ustedes no me quise acercar, porque era como más de lo mismo. Hizo eso la semana pasada, la antepasada, que está chata del canal. Bueno, si estás tan chata, renuncia”, comenzó diciendo.

“Si realmente sientes que te están tratando mal, demándalos, fin, y pelea por tu plata afuera, pero no te dejes pasar a llevar. Por eso queda en amenazas, amenazas y amenazas, no va y no viene”, agregó.

Asimismo, recalcó “como si quisiera ser tratada como una superestrella, no sé, como literal, una vaina de superioridad (…) Porque a mí, yo, la que más trabajo, me tienen que tratar mejor que a ella’. Son las reglas, y las reglas son así, y si no te gusta, te tienes que ir”.

Tras ello, sostuvo que ella también ha tenido que soportar algunas cosas que le incomodan “me tuve que mamar 40 días el sótano de mierda, las condiciones. Fui allá a llorar, llorar, llorar, mejoré el tema de la cocina. Logré mejorar el tema de la comida, mejoré muchas cosas acá y listo, ahora estoy cómoda, tranquila, no me hue…”.

“Pero si el día de mañana, ellos saben que estoy entera esquizofrénica, me sienta pasada a llevar, que me humillen, me hagan algo, soy la primera que tumbo esa puerta”, añadió.

En la misma línea, habló con Pedro Astorga y le comentó que ya siente que ni reconoce a Chama en “la casa más famosa del mundo”

“Ella no duda ni un segundo en tirar un palo supuestamente a la gente que ella quiere y estima (…) da la sensación que parece que no la conozco tanto tampoco, tuvimos 60 días y yo ni la reconozco”, aseguró Michelle.