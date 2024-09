Comparte

La “guerra de meteorólogos” ha sumado un nuevo capítulo, y nuevamente Iván Torres se convirtió en el protagonista.

El reconocido meteorólogo del matinal “Buenos Días a Todos” no dejó pasar la oportunidad de reafirmar su pronóstico para las Fiestas Patrias, lanzando un filoso comentario hacia sus competidores.

Todo comenzó cuando el matinal “Mucho Gusto“, de Mega, hizo una parodia del experto, invitando a su doble “no oficial” para debatir sobre el clima con Jaime Leyton, meteorólogo del canal.

En respuesta al troleo, Torres fue categórico sobre su postura: “Si en Santiago cae una gota, me la traen, me la guardan”.

El nuevo dardo de Iván Torres

Este viernes, Iván Torres volvió a la carga. Durante su participación en el programa, ratificó su pronóstico y lanzó un nuevo golpe a quienes dudan de su análisis.

“Esta semana hemos anunciado que no llueve en el 18 y ya estamos en condiciones de afirmarlo. Nubes, nada más que nubes”, aseguró el experto, despejando cualquier duda sobre la posibilidad de precipitaciones durante los días de celebración.

En medio de la conversación, Simón Oliveros, periodista del matinal, destacó la precisión de Torres, afirmando que “Iván contrasta las versiones periodísticas con datos, porque él es un científico por esencia”.

A lo que Torres replicó con humildad, pero sin dejar de lado el desafío: “De todas maneras, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir: en meteorología nadie tiene la última palabra”.

Sin embargo, el meteorólogo reafirmó la certeza de sus modelos climáticos, subrayando que “trabajé con un par de modelos que son de los más fiables”.

A despreocuparse de las lluvias para el 18

Como parte de su análisis, Iván Torres explicó que, tras observar los sistemas climáticos, no se espera lluvia para los días 17, 18 y 19 de septiembre. “No se ven precipitaciones para esas fechas, solo nubes”, afirmó con seguridad.

Finalmente, el meteorólogo no perdió la oportunidad de lanzar un último dardo. “Si me encuentran una gota, me la traen. Pero de lluvia, porque de las otras gotas vamos a estar llenos”, comentó en tono sarcástico.