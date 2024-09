Comparte

El último capítulo de “Gran Hermano” estuvo marcado por la renuncia inesperada de Angélica Sepúlveda.

Sin duda esto generó varias repercusiones y una de ellas fue en la placa de eliminación, puesto que ella al igual que Waldo, Cami, Felipe, y Pedro estaban nominados.

En tanto, desde producción explicaron que si ella por decisión del público era la eliminada, se dejaría así.

Finalmente, ella fue la elegida por el público para abandonar la competencia, por lo que nada cambió para los demás.

En cuanto a los motivos de su renuncia, ella explicó que se vio motivaba a dejar el encierro por una lesión en su rodilla y además, por el castigo que le dieron tras su pelea con Chama y Manuel.

Recordemos que, el fin de semana pasado, ellos tuvieron una fuerte discusión, por la que “Gran Hermano” los sancionó y los dejó a los tres en placa.

Sin embargo, Chama renunció y Manuel fue salvado al contestar un llamado del “teléfono rojo”, entonces, solo Angélica sufrió la sanción.

“Lo que tengo que decir es para el público. Bueno, les quiero contar que tomé una decisión muy, muy difícil. Las razones de esta decisión es, primero, tengo una lesión en la rodilla que me tiene con mucho dolor, que me impide entrenar, me impide hacer las pruebas. Para mí es primordial la competencia física”, comenzó diciendo la “fierecilla” de Yungay.

“Tampoco voy a ser tan falsa en decir que es solo la lesión. Mi desánimo aumentó en el momento que Manuel fue salvado a través de ese llamado telefónico”, agregó.

Asimismo, se refirió a lo mencionado anteriormente, “aquí me vi expuesta, con este caballero, donde Gran Hermano nos sancionó a los tres, que fue Alexandra, Manuel y yo. Alexandra renunció, porque no estuvo de acuerdo con esa sanción y Manuel se pudo salvar, entonces, la única sancionada en ese caso era yo”.

“Ahí también hubo un desánimo y he decidido dar un paso al costado”, cerró la chica reality.