El exitoso reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?“, sigue sorprendiendo a sus seguidores con inesperados giros y nuevos rostros que prometen revolucionar la competencia.

En el último capítulo, transmitido el domingo, se anunció el ingreso de dos nuevos participantes que, con sus personalidades arrolladoras, no pasarán desapercibidos dentro de la casona.

Un competidor imbatible se suma a “¿Ganar o Servir?”

Uno de los nuevos integrantes es Francisco Rodríguez, quien trae consigo un historial de victorias y experiencia en realities que lo convierte en un serio candidato a conquistar el título de “Ganar o Servir”.

Este participante, conocido por su paso en programas de competencia tanto en Chile como en Perú, dejó claro que su objetivo es uno solo: ganar.

“Me encanta la competencia, soy un competidor fuerte y completo. En los últimos nueve años, nadie ha logrado vencerme en una final”, comentó Rodríguez con confianza.

Además, expresó su entusiasmo por desconectarse de la rutina y vivir la experiencia como una terapia, aunque no dejó de lado su lado competitivo.

“Voy a toparme con grandes rivales, y la gente quiere ver eso”, añadió, refiriéndose a su futura rivalidad con otro de los rostros más fuertes del reality.

Pero más allá de la competencia, también buscará disfrutar de cada momento, en contraposición a su enfoque más serio en anteriores programas.

“Esta vez, vengo a sentirme libre y a pasarlo bien“, confesó, abriendo la puerta a posibles romances dentro del encierro, ya que está soltero y listo para vivir nuevas experiencias sin miedos ni ataduras.

Una modelo con carácter

Por otro lado, la segunda incorporación promete no quedarse atrás. Javiera Belén, joven modelo e influencer de 27 años, se define como una persona intensa y directa.

Enamoradiza y apasionada, ha tenido relaciones con figuras del deporte, y no teme compartir sus experiencias.

“Me atraen los hombres deportistas“, reveló Belén, aunque también habló de los desafíos de estar en el ojo público por sus romances con futbolistas.

Con una personalidad marcada por las adversidades que ha enfrentado en su vida, incluyendo episodios de bullying que sufrió en su niñez, asegura que ha aprendido a defenderse y que no tolera injusticias.

“Si veo bullying, me meto altiro, no lo tolero“, afirmó con determinación, dejando en claro que no permitirá que nadie la pase a llevar.

Además de su carácter fuerte, la nueva integrante es consciente de la importancia de mantener una buena relación con quienes la rodean, pero también de ser selectiva con sus amistades, luego de haber vivido traiciones en el pasado. “Las minas bonitas son las más envidiosas”, confesó, mostrando su lado más sincero.

El reality, conducido por Sergio Lagos y Karla Constant, continúa atrapando a los televidentes de domingo a jueves después de “Teletrece Central“.