Comparte

Usher, el cantante, compositor, bailarín y empresario con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo y 8 Premios GRAMMY®, sorprenderá a sus fanáticos en Chile con éxitos como “Yeah!”, “My Boo”, “Love in This Club”, en el documental “Usher: Rendezvous in Paris”, que se estrenará por tiempo limitado en Cinemark y cines a partir del 12 de septiembre, distribuido por Trafalgar Releasing.

Dirigida por Anthony Mandler, el documental “Usher: Rendezvous in Paris”, ofrece al espectador una visión dentro de su vida más allá del escenario, en un concierto íntimo que los cinéfilos y amantes de su música no querrán perderse.

Cabe mencionar que, las entradas para el documental musical “Usher: Rendezvous in Paris” estarán disponibles en cinemark.cl, boleterías y cajeros de autoatención, y solo se exhibirá en Cinemark Mallplaza Vespucio y Cinemark Mallplaza Oeste.