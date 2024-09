Comparte

En uno de los momentos más emotivos vividos dentro del encierro de “Gran Hermano”, el concursante italiano Manuel Napoli sorprendió a sus compañeros con un desgarrador relato.

Napoli habló sobre la muerte de su tío, quien falleció a causa de la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La historia, cargada de emociones, dejó en evidencia el profundo impacto que este acontecimiento ha tenido en su vida.

Durante una conversación con su compañero Pedro Astorga, Napoli recordó cómo la enfermedad fue deteriorando poco a poco la salud de su tío.

“Mi tío murió por ELA, la enfermedad esa que te paraliza poco a poco”, comenzó relatando, según consignó Página 7.

El emotivo relato de Manuel Napoli en “Gran Hermano”

Con evidente emoción, Manuel detalló que los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron en la mano de su tío.

A medida que la ELA avanzaba, los músculos de su cuerpo se fueron paralizando, afectando su movilidad y capacidad de comunicación.

Napoli también recordó los esfuerzos de su padre, quien llevó a su hermano a varios lugares buscando una cura.

“Lo llevó a todas partes, incluso a Suiza, para ver si había una solución, pero no había nada“, relató el concursante.

El único avance que lograron fue un ordenador que le permitía a su tío “hablar” utilizando los ojos, lo que le permitió comunicarse durante sus últimos cinco años de vida.

A pesar de la ayuda tecnológica, Manuel confesó que la experiencia era dolorosa: “Cuando iba a verlo y me hablaba a través del ordenador, no me gustaba, porque no era su voz. Era una voz artificial”.

La compleja decisión familiar

La situación de su tío llegó a un punto crítico, donde la familia tuvo que tomar una dolorosa decisión.

Manuel Napoli reveló que su tía y prima optaron por firmar los papeles para la eutanasia, en un acto que puso fin a la lucha de su ser querido contra la enfermedad.

“Con su mujer no comparto más, desde que hizo esto… Él estaba sufriendo, obviamente, él no quería estar cinco años en cama. Quería morir de una”, sostuvo.

Con lágrimas en los ojos, Manuel compartió la importancia de su relación con su tío: “A mí me daba pena, porque yo con él había compartido mucho (…) Yo era su sobrino preferido”, expresó visiblemente afectado.