El reconocido exvocalista de “La Noche“, Leo Rey, sorprendió recientemente al revelar que en su carrera no solo ha recibido ofertas del mundo de la música, sino también de la política.

El cantante confesó que hace unos años rechazó la propuesta de postularse como candidato a alcalde, una idea que no logró cautivar su interés.

En una entrevista en “Todo va a estar bien” de Vía X, el artista contó detalles de esta propuesta que vino de un senador.

“Me ofrecieron ser alcalde de Llay-Llay en el año 2016, o quizás un poquito antes. No estoy tan seguro de la fecha, pero fue por esos años“, comentó Leo Rey al ser consultado por su vínculo con la política.

Durante la conversación, el conductor Eduardo de la Iglesia le mostró unas fotos del cantante bailando con Evelyn Matthei durante el cierre de la campaña presidencial de 2013, lo que abrió la puerta para hablar de sus coqueteos con la política.

Leo Rey y su rotunda negativa a la política

El artista recordó que fue convocado a una reunión en Viña del Mar junto al senador Chahuán, quien le expresó su interés en verlo como alcalde de la comuna de Llay-Llay. No obstante, Leo Rey fue tajante con su respuesta.

“Yo no tengo idea de esto. Yo sé cantar no más y alegrar a la gente. Imagínese, después de ser alcalde de Llay-Llay me van a odiar. Me van a decir ‘este huéon no hace nada por Llay-Llay’”, comentó entre risas.

A pesar de que le ofrecieron asesoría política y todas las facilidades para continuar con su carrera artística mientras ejercía el cargo, Leo Rey se mantuvo firme en su decisión de no involucrarse en la política.

“No cambiaría por nada mi carrera artística. Prefiero morir en el escenario dándolo todo hasta el final, que dedicarme a algo que desde pequeño a mí no me ha significado nada”, afirmó el cantante.

Aquí puedes revisar el capítulo: