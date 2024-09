Comparte

María Carolina Figueroa, más conocida como Rancherita, reconoció haber sido contactada por Canal 13 para formar parte de su próximo reality show, Palabra de Honor. Sin embargo, aunque declinó de sumarse al encierro, la ‘Rancherita’ reconoció que “me gustaría hacerlo en algún minuto”.

La cantante, que actualmente está enfocada en la promoción de su álbum Rancherízate, conversó con ‘La Cuarta’ sobre esta propuesta y si consideró la oferta en medio de su apretada agenda profesional.

“Me llamaron de ‘Palabra de Honor’ hace pocas semanas”, comentó la artista de 43 años. Sin embargo, a pesar de que la oferta llamó su atención, Rancherita no está segura de si es el mejor momento para participar en el programa. “Me estaban hablando cuando estaba en México, pero no sé si sería el momento para mí, porque estoy en hartos proyectos“, explicó.

La cantante detalló que la fecha en que la contactaron coincidió con su periodo de mayor actividad laboral. “Tengo un equipo que también trabaja de lo que hago. Entonces medio que peloteé la oportunidad. Pero me gustaría hacerlo en algún minuto“, añadió la ‘ex participante de realities ‘Rancherita’.

Rancherita y su paso por un reality

Esta no sería la primera vez que Rancherita participa en un reality show. La artista ya formó parte del programa Año 0, transmitido por Canal 13 en 2011. En aquella ocasión, Rancherita permaneció en el encierro durante dos meses y medio, aunque inicialmente había acordado estar solo un mes debido a compromisos profesionales, como la grabación de un disco en Argentina y un concierto en el Teatro Caupolicán junto a Marisela.

La cantante recordó algunos de los momentos más tensos de su paso por Año 0, donde tuvo que lidiar con conflictos provocados por la producción. “No iba a hacer romances, peleas ni nada; pero como que pauteaban a la gente, sobre todo a las minas, para que me buscaran la camorra”, comentó. A pesar de las dificultades, Rancherita mantuvo su postura. “Igual tengo mi carácter, me costó mucho contenerme para no sacarle la mugre a alguien”, reconoció.