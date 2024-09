Comparte

Durante las recientes Fiestas Patrias, la querida comunicadora Claudia Conserva sorprendió a todos al aparecer con un parche en la cara.

La razón detrás de esta inesperada imagen fue un accidente que sufrió mientras intentaba salvar a su perro, Aslan, de un trágico desenlace.

En su programa “Las hermanitas Conserva”, que conduce junto a su hermana, Claudia decidió compartir los detalles de lo ocurrido.

Todo se desencadenó el pasado 17 de septiembre, cuando se encontraba disfrutando de una reunión familiar junto a su hermana y compañeros de trabajo.

Aslan, su perro, ya había sido atropellado en una ocasión anterior, un evento que lo dejó hospitalizado y que casi le cuesta la vida.

Sin embargo, según comentó Claudia, el can sigue obsesionado con perseguir autos, especialmente las ruedas.

Este comportamiento llevó a que nuevamente estuviera en peligro durante las celebraciones de las Fiestas Patrias.

El accidente que sufrió Claudio Conserva

Claudia recordó el momento crucial: “De repente, una persona equis se va y yo no me di cuenta. Aslan escucha y sale detrás corriendo”.

La situación era alarmante, ya que su mascota se dirigía directo hacia el vehículo en movimiento.

Sin pensarlo dos veces, Claudia reaccionó lanzándose detrás de su perro para evitar lo peor. “Por salvarle la vida, me tiro encima de Aslan”, relató.

El acto heroico de la comunicadora no estuvo exento de consecuencias. Al saltar sobre su perro, se golpeó fuertemente la cara contra el cemento, lo que le causó una visible herida en el pómulo y un segundo golpe en el mentón.

“Me pegué allí en el cemento y después como que me arrastró… por segunda vez, me pegué en la pera”, explicó Conserva, aún sorprendida por lo ocurrido.

Su hermana, testigo del suceso, comparó el salto de Claudia con el de una “ardilla voladora”, haciendo más liviana la situación con una cuota de humor.

A pesar del incidente, Claudia ha logrado recuperarse favorablemente, aunque ahora debe llevar un parche en el rostro mientras sana completamente.

Finalmente, la presentadora reflexionó sobre lo ocurrido con humor y cariño hacia su perro: “Las hue… que hace uno por los perros, porque esto podría ser mucho peor, pero todo por el amor”, concluyó.

