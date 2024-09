Comparte

El famoso empresario nocturno José Miguel Piñera, más conocido como Negro Piñera, sorprendió a todos durante su reciente participación en el programa #SinEditar de Pamela Díaz.

En un sincero y divertido capítulo emitido por YouTube, Piñera habló sobre su vida personal y entregó detalles desconocidos de su historia amorosa que dejaron a la conductora con la boca abierta.

Todo comenzó cuando “La Fiera” le preguntó a su invitado cuál era el secreto de su buena apariencia, considerando que está próximo a cumplir 70 años.

Con su estilo despreocupado, el hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera compartió su filosofía de vida:

“En la vida hay que pasarlo bien, alimentarse rico, cero estrés. El estrés es el que te cag… Yo, en mi vida, no sé lo que es el estrés“, aseguró con naturalidad.

Pero lo que realmente captó la atención fue cuando el Negro Piñera comenzó a hablar de su agitada vida amorosa, confesando que ha tenido numerosas parejas y “hartas pololas” a lo largo de los años.

Esto despertó de inmediato la curiosidad de Pamela Díaz, quien no dudó en preguntar cuántas relaciones había tenido.

La inesperada confesión de Miguel ‘Negro’ Piñera

“No me acuerdo, pero yo me he casado como doce o catorce veces“, reveló sin inmutarse, causando la sorpresa de Díaz.

Para aclarar, el empresario añadió que no todos sus matrimonios fueron formales, sino “matrimonios místicos”, realizados en contextos más informales y en lugares exóticos. Entre risas, detalló: “Me casé en Playa del Carmen, tres veces cuando tenía la discoteca“.

Durante la entrevista, Negro Piñera también aprovechó para recordar a una de sus exparejas más conocidas, la modelo Carla Ochoa, con quien mantuvo una relación hasta el año 2002.

“La Carlita tenía 18 y yo tenía 50, más o menos. A la Carlita la iba a buscar al colegio. Duramos como seis años“, comentó con nostalgia, enviando incluso un saludo a su ex, lo que generó más sorpresa en la entrevista.

A pesar de haber tenido una vida amorosa agitada, Negro Piñera aseguró que mantiene una buena relación con todas sus exparejas.

“Me llevo bien con todas mis exs“, afirmó. Y aunque en la actualidad se describe como “soltero y feliz”, no dejó de destacar que tiene “hartas amigas y amigos” con los que comparte su tiempo.

Cabe recordar que el único matrimonio legal del empresario fue con Belén Hidalgo, en 2004, relación que duró siete años.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: