Comparte

Miguel “Negro Piñera”, Catalina Pulido y Marcianeke fueron los primeros reclutados para “Palabra de honor”, el próximo reality show del 13, y ahora se suman nuevos nombres. Desde “La isla de las tentaciones” arribarán a esta academia militar Yuli Cagna y Victorio Bouvier.

Cabe recordar que Yuli y Vico (como se le dice a Victorio) se conocieron en “La isla de las tentaciones”, en donde ella ingresó junto a Mel Alcalde, pero mientras él se dejó tentar por Milagros González, la ex “¿Volverías con tu ex?” lo hizo por Bouvier y hoy son pareja.

“La disciplina es lo que más miedo me da, yo tengo terror”

La argentina Yuli Cagna rememora que “saliendo de ‘¿Volverías con tu ex?’ me quedé trabajando en Chile y ahí conocí a Mel. Estuvimos de novios seis años, viviendo en Chile, y después hicimos el Acuerdo de Unión Civil y nos fuimos a vivir a España. Nos llamaron para ‘La isla de las tentaciones’ de España, pero por la pandemia no pudimos hacerlo. Después de año y medio en España nos contactaron para entrar a ‘La isla de las tentaciones’ de Argentina, entonces dijimos ‘debe ser el destino’. Y entramos y pasó todo lo que pasó”.

A lo anterior, la modelo añade que “lo tomamos como unas vacaciones porque eran tres semanas y es verdad que nuestra relación estaba un poquito como en la costumbre, habíamos perdido los detalles y muchas cosas más, y sentíamos que el separarnos ahí nos iba a hacer extrañamos y fortalecernos, porque teníamos proyectos a futuro, pensábamos casarnos y tener hijos, pero en el fondo ya hacía años que estábamos más por una costumbre y no queríamos verlo. Entonces fue cosa del destino y fue lo mejor que nos podría haber pasado, porque si no nos hubiéramos casado, habríamos tenido hijos y habría sido peor. Cuando salimos del reality los dos nos imaginamos casándonos, teniendo hijos y después separándonos”.

Acerca de su nuevo vínculo amoroso, Cagna recuerda que “la primera noche que Vico se presenta y empieza a hablar, a mí me hacía reír mucho, y las chicas me decían que era como yo pero en versión hombre. Entonces tuvimos una conexión más como de amistad, porque yo tenía novio y no me iba a abrir si él no hacía nada. Recuerdo que yo estaba con Vico y me dolía el cuerpo, porque tenía ganas, pero lo estaba reprimiendo y me estaba cerrando a él. Cuando Mel se empezó a portar mal, me di cuenta que algo estaba muy mal en mi relación porque me mostraban imágenes de Mel con Milo y yo sentía más celos de Vico y Karen que de Mel y Milo. Ahí dije ‘bueno, yo voy a empezar a abrirme, a experimentar esta conexión que estoy teniendo’. Y me di cuenta que en el fondo yo quería que Mel avanzara para que yo pudiera hacer lo mismo”.

Yuli relata, dentro de ese contexto, que “Vico vivía en México y yo en España, entonces Vico dejó todo en México para venirse a vivir conmigo a España. Y cuando llegó Mel todavía no se había ido. Vico no tenía papeles de Europa y yo tampoco podía darles los míos porque yo estaba unida civilmente con Mel. Fue una locura, devolví el departamento que tenía con Mel, guardé todas las cosas, pusimos el auto en venta y decidí irme con Vico dos meses a Bali, dos meses a Malasia, un mes más a Europa y después Argentina. Nuestra idea es instalarnos un tiempo en Chile ahora”.

De cara a entrar juntos a “Palabra de honor”, la reconocida influencer declara que “creo que esta es una relación que puede tener un gran futuro, sin duda. Lo vi desde el momento en que lo conocí. De hecho, cuando estábamos adentro nos conocíamos hace una semana y yo le preguntaba a él ‘¿Vos querés ser papá? Porque yo sí quiero ser mamá’. Fue un flechazo total”.

Sobre su nueva apuesta en reality shows, la figura argentina comenta que “es mejor que este reality no tenga objetivos de romper parejas, con lo que me pasó. Lo que más quiero es pasarla bien, porque los dos realities en que estuve los disfruté mucho. Y hay que decir que esta vez me siento mucho más preparada que la primera vez para las competencias, en ‘¿Volverías con tu ex?’ me desmayaba, me tenían que poner suero”, añadiendo, eso sí, que “la disciplina es lo que más miedo me da, yo tengo terror. Yo soy una persona que hace muchos años se despierta a la hora que quiere, entonces creo que me va a costar un montón. A mí me despertás y me pongo de mal humor”.

“Va a ser una prueba de fuego”

El argentino Victorio Bouvier trabajaba como camionero al otro lado de la cordillera, hasta que por la situación económica de su país, decidió emigrar a México, específicamente a probar suerte como modelo y promotor con unos amigos que tenía en dicha nación. Estando allá le llegó la propuesta de entrar a un reality show y así inició un periplo por los espacios de telerrealidad y que hoy lo hacen llegar a “Palabra de honor”.

“Me llegó la propuesta de participar en un reality y yo nunca había visto un reality. No sabía que ni que existían y fue todo muy rápido, en 10, 15 días me hicieron todo y me soltaron adentro. Y lo primero que veo es a Yuli sentadita ahí, con un vestidito, la panza al aire, y un boludo con jopo al lado. Y casi me muero ese primer día, me quería casar con ella, tener hijos… no sé, un montón de emociones”, confidencia sobre su “flechazo” con Yuli.

A sus 33 años, Bouvier confiesa que “no me considero un galán ni un conquistador. Me considero divertido y creo que con sentido del humor se te abren muchas puertas. También soy honesto, frontal y directo, pero no tenía ni la más pálida idea que podía llegar a ser un tentador ni a estar en un reality. Sin embargo, me gustan las experiencias nuevas y me gusta estar incómodo, así que fue una experiencia espectacular de vivirla. Dura y difícil, porque tuvo muchas emociones que no esperaba, pero me gusta que me sorprenda la vida”.

Acerca de su vínculo con Yuli Cagna, Vico señala que “yo creo que algún tipo de problema mental tenemos, algún daño neuronal, porque tenemos el mismo sentido del humor. Yo hablo muchas pelotudeces a veces cuando la ocasión amerita, o no, y ella también. Entonces dije ‘por Dios, ¿de dónde salió esta chica?’. Y también tenemos el mismo carácter y nos afectan las mismas cosas y las mismas situaciones por igual. Cuando uno está triste, el otro está triste, y cuando uno está feliz, el otro está feliz. Yo me enfermo y se enferma ella automáticamente. No servimos ni para apoyarnos”.

A lo anterior, agrega que “nos llevamos muy bien y creo que estamos en el mejor momento de la relación. Estamos enamorados al 100%. Ya conocemos a la familia también, hace poco juntamos a nuestros papás, todos con todos. Es la primera vez que llevo suegros a mi casa”.

Sobre el amor, este argentino detalla que “obviamente he tenido amores, pero nunca algo que haya aspirado a un futuro, ni que tenga proyectos juntos, ni laborales ni como familia. De hecho, ser papá no lo tenía ni registrado, pero cuando conocí a Yuli empezamos a hablar y me volvieron esas ganas, después de que había dado de baja el tema pensando que no era para mí”.

De cara al desafío de “Palabra de honor”, Victorio Bouvier da a conocer que “me da nervio la parte de la exposición, pero no la disciplina. Yo no tengo drama con el horario porque yo me levantaba muy temprano a trabajar, y la parte militar me gusta, me gusta entrenar y puedo acatar órdenes. Además, físicamente me siento bien, ya tengo 33 años, no tengo 25, pero no me gusta perder. Quiero ganar a toda costa, como sea, aunque siempre dentro de las reglas y sin jugar con los valores”.

Añade, en torno a Cagna, que “va a ser una prueba de fuego, porque seguramente nos van a poner a prueba. Pero vamos a tener que superarla. De mi parte no tengo miedo de que caigamos en tentaciones, porque creo que estamos en el mejor momento de nuestra relación y no se me cruza por la cabeza estar con otra persona. Y tengo la misma confianza de Yuli”.